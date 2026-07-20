במקום גיוס: שר הביטחון מקדם - הרחבת שירות אזרחי לחרדים | פרסום ראשון

לאחר שהכנסת יצאה לפגרה מבלי להסדיר את חוק הגיוס, שר הביטחון ישראל כ"ץ מקדם חלופה שתביא להרחבת השירות האזרחי - מסלול עוקף לחובת הגיוס לצה"ל, כך פרסם הערב (שני) לראשונה כתבנו לענייני חרדים ארי קלמן.

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כיום, בעקבות הנחיית היועצת המשפטית לממשלה ובהיעדר חוק גיוס בתוקף, קיימת מגבלה של 1,000 מתנדבים בלבד בשנה לשירות האזרחי. במהלך סיור במרכז הלוגיסטי הארצי של זק״א, הודיע שר הביטחון כי הוא פועל, בתיאום עם צה"ל ומנהלת השירות האזרחי, להגדלת המכסה השנתית של המתנדבים למסלול זה.

נושא השירות האזרחי מונח כעת על שולחנו של בית המשפט העליון. זאת לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה כבר הבהירה כי המסלולים הקיימים מהווים מעקף לגיוס לצה"ל, וקבעה כי על המדינה להשיב עד ה-30 ביולי מדוע התוכנית לא תיפסק.