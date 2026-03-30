ליל סדר תחת הגבלות: הנחיות פיקוד העורף המעודכנות לחג

פיקוד העורף הודיע הבוקר (שני) על הארכת ההגבלות ברחבי הארץ, זאת לאחר הערכת מצב שהתקיימה בנושא, כיומיים לפני ליל הסדר. הן צפויות להישאר בתוקף עד ליום שבת בשעה 20:00 ולהשפיע על ארוחות החג של כולנו.

מרבית הארץ נמצאת כיום ברמת הגבלות כתומה, אשר משמעותה היא הגבלות מחמירות על כלל תחומי החיים. המשמעות היא, כי לא ניתן לקיים לימודים באזורים הנמצאים תחת ההגבלות הללו שגרת לימודים.

עם זאת, ניתן לקיים התקהלויות של עד 50 בני אדם, זאת במידה וניתן להגיע למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות - כאשר חופי הים נותרים סגורים לציבור. בנוסף, ניתן לקיים פעילות במקומות העבודה, זאת במידה וניתן להגיע למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.

במקביל, יישובים רבים אזור הצפון, הבקעה והערבה נמצאים ברמת הגבלות צהובה - אשר מקלה מעט על התושבים. משמעותה היא שניתן לקיים את שגרת הלימודים במידה וניתן להגיע למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.

בנוסף, ניתן לקיים התקהלויות של עד 50 בני אדם בשטח פתוח, ומאה במבנה, זאת במידה וניתן להגיע למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות - כאשר חופי הים נותרים סגורים לציבור. בנוסף, ניתן לקיים פעילות במקומות העבודה, זאת במידה וניתן להגיע למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.