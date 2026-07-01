מהפכה שקטה: אחרי מעל אלף ימים של מלחמה - מפקדות הגדודים משתפות

אחרי מעל אלף ימי מלחמה, תהליך שילובן של נשים בתפקידי פיקוד מבצעיים בצה"ל הואץ פי שלושה. יותר ויותר נשים מפקדות כיום על הגדודים המבצעיים של צה"ל, מובילות מאות חיילים ונכנסות בראש הכוח. שלוש מהן, הפועלות בגבול לבנון, שיתפו בריאיון ל-i24NEWS באתגרים המבצעיים ובמחיר האישי.

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סא"ל מ', מפקדת גדוד התקשוב של אוגדה 162 מזה כשנה, מספרת על האתגר הטכנולוגי והטופוגרפי שליווה את ההכנות לתמרון בלבנון: "האוגדה נלחמה בוואדיות מאוד מחורצות, וזו הייתה מלאכת מחשבת ואומנות. מפקד גדוד לא ייכנס כיום ללחימה בלי מערכות הקשר ההכרחיות". לצד הפיקוד, מ' מתמודדת עם ניהול משפחה וילדים קטנים בזמן שגם בעלה במלחמה: "המשפחה גידלה אותם כמעט שבעה חודשים רצוף. זה קשה מאוד, אבל המחיר האישי מגדיל את תחושת השליחות. מבחינתי אין שום שיקול מגדרי, התמודדנו שווה בשווה".

סא"ל ד', המפקדת הראשונה של גדוד 5114 (לוחמת הספקטרום), מנהלת לחימה עצימה עם כוחות מתמרנים בלבנון במימד לחימה טכנולוגי שמתפתח ללא הרף מול האויב. בגדוד שלה, למעלה ממחצית מהמשרתים הן לוחמות: "הבנות עושות תפקידים מטורפים ומשדרגות את הגדוד בטירוף. תקרת הזכוכית? מזמן אין זכוכית, השמיים הם הגבול. הוכחנו שאנחנו יכולות לעשות את התפקידים האלה בצורה מצוינת, לא פחות מגברים".

סא"ל א', מפקדת גדוד התקשוב של אוגדה 91, אחראית על כינון המרחב הדיגיטלי והקמת מוצבים חדשים לאורך כל הגבול הצפוני, מהים ועד ההר. א' מבהירה כי התקשוב הפך ממערך תומך לחימה למערך שנמצא בחזית: "הוא החוט המקשר בין כלל המאמצים. הוא זה שגורם למסוק פינוי להגיע לפצוע, או סוגר מעגל בין תצפית שמזהה איתור לבין מטוס קרב. המפקדים והלוחמים שלנו נפרסים מלפנים בתוך המרחב המבצעי, ואנחנו ממש לא חוששים".

בזמן שהוויכוחים על שילוב נשים נמשכים בחוץ, מפקדות הגדודים מוכיחות בכל יום מחדש בשטח שמפקד נמדד אך ורק ביכולתו להוביל אנשים ולעמוד במשימה.