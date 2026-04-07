גורם אזורי ל-CNN: "עסקה צפויה להיסגר הלילה" | עדכונים שוטפים
לפי הגורם ששוחח עם הרשת האמריקנית, "צפויות חדשות טובות משני הצדדים בקרוב" • דיווחים באיראן על תקיפות בעיר תבריז • מקור איראני: נוטים להסכים להצעה הפקיסטנית להפסקת אש לשבועיים
לקראת פקיעת הדד-ליין: מקור אזורי אמר הלילה (רביעי) לרשת CNN האמריקנית כי "עסקה צפויה להיסגר הלילה, צפויות חדשות טובות משני הצדדים בקרוב". מקור איראני ל"אל-ערבי אל-ג'דיד": נוטים להסכים להצעה הפקיסטנית להפסקת אש לשבועיים.
ערוץ MTV הלבנוני מדווח כי גורמים מדיניים בביירות עודכנו כי ישנה אפשרות גבוהה להכרזה על הפסקת אש, שתכלול בה את לבנון - בתוך כשעה (ברק בטש)
בצל הדיווחים על מגעים מתקדמים להסכם, הבית הלבן מפרסם ברשת X: "עשרות שנות הטרור של איראן לא יימשכו תחת הנשיא טראמפ" (אלון גל)
גורם איראני ל"אל-ערבי אל-ג׳דיד": איראן נוטה להסכים להצעה הפקיסטנית להפסקת אש למשך שבועיים, המתווכות נותנות ערבויות לכך שהמלחמה לא תחודש (ברק בטש)