גורם אזורי ל-CNN: "עסקה צפויה להיסגר הלילה" | עדכונים שוטפים

לפי הגורם ששוחח עם הרשת האמריקנית, "צפויות חדשות טובות משני הצדדים בקרוב" • דיווחים באיראן על תקיפות בעיר תבריז • מקור איראני: נוטים להסכים להצעה הפקיסטנית להפסקת אש לשבועיים

כתבי i24NEWS
1 דקות קריאה
AP Photo/Alex Brandon

לקראת פקיעת הדד-ליין: מקור אזורי אמר הלילה (רביעי) לרשת CNN האמריקנית כי "עסקה צפויה להיסגר הלילה, צפויות חדשות טובות משני הצדדים בקרוב". מקור איראני ל"אל-ערבי אל-ג'דיד": נוטים להסכים להצעה הפקיסטנית להפסקת אש לשבועיים.

ערוץ MTV הלבנוני מדווח כי גורמים מדיניים בביירות עודכנו כי ישנה אפשרות גבוהה להכרזה על הפסקת אש, שתכלול בה את לבנון - בתוך כשעה (ברק בטש)

בצל הדיווחים על מגעים מתקדמים להסכם, הבית הלבן מפרסם ברשת X: "עשרות שנות הטרור של איראן לא יימשכו תחת הנשיא טראמפ" (אלון גל)

גורם איראני ל"אל-ערבי אל-ג׳דיד": איראן נוטה להסכים להצעה הפקיסטנית להפסקת אש למשך שבועיים, המתווכות נותנות ערבויות לכך שהמלחמה לא תחודש (ברק בטש)

