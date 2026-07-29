בצה"ל מפעילים לחץ על הדרג המדיני, ומבקשים אישור להשמיד את מנהרות חיזבאללה בעלי טאהר, כך פרסם הערב (רביעי) פרשננו הצבאי יוסי יהושוע. מדובר בכמויות אדירות של חומרי נפץ שכבר הוכנסו לתוך התווך התת-קרקעי לפני כשלושה שבועות, וכעת הדרג הצבאי מבקש אור ירוק מראש הממשלה נתניהו לפוצץ אותן עוד הלילה.

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כפי שפרסמנו, המהלך הזה כבר נבלם בעבר בעקבות בקשה ישירה של הנשיא טראמפ מנתניהו, אך כעת בצה"ל דורשים לממש את התוכנית - וממתינים לאישור הסופי מלשכת ראש הממשלה.

אל המהלך המתוכנן הזה מצטרף גם הביקור של הרמטכ"ל אייל זמיר היום בגבול הצפון, במהלכו הורה לכוחות בשטח להיות ערוכים באופן מיידי לחזרה ללחימה. אם אכן יתקבל האישור המדיני, המשמעות היא חזרה מלאה ללחימה מול חיזבאללה.

מהלך כזה יהווה תגובה משמעותית לאירוע החמור שהתרחש היום - אירוע של שיגור רחפן הנפץ בו, רק בנס, לא היו נפגעים. שגרת הפעלה כזו של רחפן נפץ אינה מתרחשת בחלל ריק; היא תוצר ישיר של הנחיה ומשאבים איראניים.