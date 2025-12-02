בזמן שאיראן מתחמשת: הזירות הבוערות שעדיין על הפרק | יוסי יהושוע

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ רוצה שנעצור את האש, נשיא סוריה אל-ג'ולאני רוצה שנחזור לגדר - ושניהם נמצאות תחת זירה אחת שהיא הזירה הפומבית. הפרשן הצבאי יוסי יהושוע עם הניתוח אמש (שני) מהמהדורה המרכזית על מה כן על הפרק - וממה לא צריך להתרשם כעת.

על המדף נמצאות הזירות מול איראן, שחידוש הלחימה מול ישראל בשל החימוש מחדש בטילים בליסטיים נמצא על הפרק; חיזבאללה בלבנון - שם יש יש רצון לפתוח במערכה נרחבת בשל הפרות ארגון הטרור והתעצמותו; זירת עזה, שם יש צורך להביא את חמאס לפירוק מנשקו ופירוז הרצועה.

"אני מציע לא להתרשם ממה שיוצא החוצה, למדנו זאת ממבצע 'עם כלביא', יש המון מיסוך על המתרחש מאחורי הקלעים", הסביר.

צפו בפרשנות המלאה - בראש העמוד