תושב השרון נשבע אמונים לדאעש - ותכנן פיגוע רצחני

כתב אישום הוגש היום (חמישי) נגד נג'יב דיק בן ה-25, תושב באקה אל-גרבייה, לאחר שחקרו את קשריו עם ארגון הטרור. לפי האישומים, הוא נשבע אמונים לדעאש ותכנן לבצע פיגוע טרור נגד כוחות הביטחון.

לפי הודעת שב"כ ומשטרת ישראל, נג׳יב דיק נעצר בשבועות האחרונים בפעילות משותפת של שב״כ והיחידה ללחימה בפשיעה של מרחב מנשה במשטרה.

בחקירתו בשב"כ ובמשטרה התברר כי הצטרף כחבר בארגון המדינה האסלאמית ואף נתן שבועת אמונים. בנוסף, נחשף כי צרך תכנים קשים של הארגון, בהם סרטוני עריפת ראשים והוצאות להורג, וכי על רקע התחזקותו הדתית והמלחמה ברצועת עזה שקל לבצע פיגוע נגד כוחות הביטחון.

החקירה, אומרים בשב"כ, מצביעה על מגמה מדאיגה של מעורבות גוברת של ערביי ישראל בפעילות טרור בעקבות המלחמה. היום, כאמור, בתום החקירה, הוגש נגד דיק כתב אישום בפרקליטות מחוז חיפה.

בשב"כ ובמשטרה הדגישו כי הם רואים בחומרה כל מעורבות של אזרחי ישראל בארגוני טרור ומתחייבים להמשיך לפעול לסיכול האיומים ולמיצוי הדין בחומרה עם המעורבים.