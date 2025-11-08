פרסום ראשון: הדיון הסגור על ההדלפה והקשר ליועמ"שית

התפתחויות בפרשת הפצ"רית ותעלומת הטלפון הנייד: ראש דסק הפלילים לי עייש פרסמה הערב (שבת) ב"מגזין השבת" עם מיכל רבינוביץ' ציטוטים מתוך דיון סגור שנערך בינואר האחרון, בנושא חקירת ההדלפה משדה תימן.

כאמור, במהלך הדיון המדובר, תא"ל גל עשהאל, סגן הפצ"רית, אמר: "היחידה לחקירות פנים של צה"ל נשקלה כחלופה והחלטת היועצת הייתה להעביר את הבדיקה אלינו. אין פה ניגוד עניינים אישי או מוסדי".

בהמשך, עורך הדין איתמר גלבפיש, סגן מנהלת המחלקה הפלילית בפרקליטות, הוסיף: "התפיסה שלנו היא שמי שצריך לחקור הדלפה היא המערכת הצבאית לפי הכלל, על ידי מצ"ח וגופי הפצ"ר. החלטת היועצת הייתה שלא לחרוג מהכלל. למען מראית פני הצדק - יהיה ליווי של הפרקליטות. יש לנו אמון מלא במערכת הצבאית".

עוד הוסיפה, כי על פי ההערכות, הנייד של הפצ"רית - שנמצא בידי המשטרה - היה כבוי במשך מספר ימים, עד שהודלק על ידי האזרחית שאיתרה אותו, ולכן לא אותת במערכות המשטרתיות. בימים הקרובים, החוקרים צפויים לדלות ממנו מידע - כאשר במרכז החקירה נמצאת אותה בדיקה פנימית, שמטרתה לבדוק מי הדליף, מי מקור ההדלפה, זאת ברקע שאלת ניהול החקירה וניגוד העניינים.

