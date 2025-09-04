פרטים חדשים: כך ניסו להוציא לפועל את ההתנקשות בבן גביר

מומלצים -

בימ"ר מחוז ש"י / מפל"ג מיעוטים, יחד עם שב"כ, נחשפו גרסאותיהם של שלושה חשודים שנעצרו אמש בחשד לתכנון פיגוע חמור נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. לפי ממצאי החקירה, שנודעו היום (חמישי) השלושה פעלו בצוותא, תוך חלוקת תפקידים ותכנון מוקדם, במטרה להתנקש בשר במהלך חגי תשרי, עת נוהג להגיע למערת המכפלה לתפילה.

על פי אחד החשודים, שותף פנה אליו בבקשה לסייע במימון הפעולה. לדבריו, הוסבר לו כי הכוונה היא לפגוע בבן גביר באמצעות רחפן נפץ, והוא הודה שגייס כספים והעבירם. בהמשך עודכן כי נרכשו רחפנים וחומרי נפץ לצורך הוצאת הפיגוע אל הפועל.

חשוד נוסף סיפר כי קיבל הצעה להצטרף לתכנית, והסכים לסייע ברכישת הרחפנים. לדבריו, השלושה חילקו ביניהם את התפקידים: אחד גייס כספים, השני רכש רחפנים, והשלישי עסק בהכנת חומרי הנפץ. לאחר כחודש, טען, הציוד כבר היה מוכן - אך המעצר סיכל את התכנית רגע לפני הביצוע.

החשוד השלישי מסר כי רק לאחרונה גיבשו השלושה את התכנית המפורטת, במסגרתה נרכשו שני רחפנים מתקדמים מדגם DJI וטלפון מבצעי ייעודי להפעלתם. הרחפנים הוסבו לנשיאת חומרי נפץ, ואף נערך ניסוי ראשוני - שהצליח חלקית: הרחפנים פעלו כמתוכנן, אך חומר הנפץ כשל.

במשטרה ובשב"כ ציינו כי החקירה חושפת תמונה של פעילות שיטתית ומאורגנת - הכוללת גיוס כספים, רכישת ציוד מבצעי והכנת חומרי נפץ - שנועדה לגרום לנפגעים רבים, להטיל אימה בציבור ולפגוע ישירות בשר בן גביר ובסמלי השלטון במדינת ישראל.