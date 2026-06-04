נספח חדש בוושינגטון וראש חטיבת המבצעים: גל מינויים בצה"ל

הרמטכ"ל אייל זמיר מינה היום (חמישי) את תת-אלוף טל פוליטיס לתפקיד נספח צה"ל בוושינגטון. הקצין יועלה לדרגת אלוף.

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בנוסף, בהתאם לסיכום בדיון האיוש לפני מספר חודשים, תת-אלוף ברק חירם ימונה לתפקיד ראש חטיבת המבצעים וייכנס לתפקידו בימים הקרובים. המינויים אושרו על ידי שר הביטחון ישראל כ"ץ.

קודם לכן נודע כי ראש הממשלה בנימין נתניהו מינה את תת-אלוף גיא מרקיזנו למזכירו הצבאי, והוא יחליף בתפקיד את אלוף רומן גופמן, שמונה לראש המוסד. הרמטכ"ל התקשר לקצינים ובירך אותם.