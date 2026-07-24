אירוע ירי התרחש הבוקר (שישי) סמוך לחוות גלעד שבשומרון. באירוע נפגעו שלושה, אחד מהם באורח קשה כשהוא מחוסר הכרה - מותו נקבע בהמשך. מצבו של אחד הפצועים הנותרים אנוש, וכעת נלחמים על חייו בבית החולים. פצוע נוסף מוגדר קשה.

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מפרטי האירוע עולה כי מספר מטיילים ישראלים מחוג ותיק בשם "דוד ואחיקם", הגיעו סמוך לכפר תל בחטיבת שומרון ללא תיאום עם כוחות הביטחון, ונתקלו ליד המסגד בכפר בפלסטינים שהחלו לזרוק לעברם אבנים. בעקבות כך, רבש"ץ היישוב חוות גלעד קפץ למרחב ביחד עם כוחות הביטחון כדי להוציא אותם מהאזור.

לאחר הגעת כוחות הביטחון החלו עימותים עם הפלסטינים, שאחד מהם חטף את נשקו של הרבש"ץ והחל לירות לכל עבר. כוחות צה"ל נמצאים במרחב, כתר הוטל על כפר תל ועל מספר כניסות לשכם. משרד הבריאות הפלסטיני מדווח על ארבעה הרוגים ושלושה פצועים פלסטינים.

ראש המועצה האזורית בנימין ויו”ר מועצת יש”ע, ישראל גנץ מסר בתגובה: "השטח בוער - תרתי משמע. גל ההצתות, ניסיונות הפיגוע וההסתה המתמשכת של הרשות הפלסטינית הם חלק ממערכה אחת שמטרתה לפגוע בהתיישבות ובאזרחי ישראל. אין כאן אירועים נקודתיים אלא טרור מתוכנן ומתמשך".

ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס דיון יחד עם שר הביטחון כ"ץ והרמטכ"ל זמיר בנושא דרכי התגובה לפיגוע הרצחני. נתניהו הבהיר: "נפעל בעוצמה נגד המחבלים ושולחיהם ולא נאפשר לטרור ביהודה ושומרון להרים את ראשו".

האירוע מצטרף לשני פיגועים שהתרחשו אתמול בשומרון. בפיגוע הראשון שקרה סמוך ליישוב איתמר נפצע באורח קשה איתמר כהן בן ה-51, שנמנה על מייסדי מפעל החוות החקלאיות. על פי החשד, הוא הגיע למקום כדי לסייע בכיבוי שריפה שהוצתה באזור.

בפיגוע השני גבר נדקר סמוך ליישוב גנים שבמנשה. הוא נפצע בידו ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים כשמצבו קל. בהמשך, התברר כי המחבל הוא שוטר פלסטיני.