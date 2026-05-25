החלל ה-11 מתחילת הפסקת האש עם לבנון: צה"ל התיר לפרסם הבוקר (שני) כי סמל נהוראי לייזר, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601, בן 19 מאילת, נהרג מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. בתקרית נפצע לוחם צה"ל באורח קשה, משפחתו עודכנה.

הוא נהרג מפיצוץ רחפן נפץ של חיזבאללה בפתח האחורי של הנמר"ה בה שהה באזור נאקורה, בדרום לבנון. סמל לייזר יובא למנוחות בשעה חמש בחלקה הצבאית בבית העלמין בעיר, כאשר החל מהשעה 16:15 תחלק העירייה דגלי ישראל בכניסה לבית העלמין.

לייזר הוא בנם של רותם ולוסיאן לוצ'י, אחיהם הקטן של מאי ורואי. למד בבית הספר היסודי "הרי אילת" ובבית ספר התיכון ע"ש "גולדווטר". כנער היה פעיל בתנועות הנוער "דילר" ו"מד"צים", המשיך לשנת שירות ולאחריה התגייס להנדסה קרבית ושירת כנהג נמ"ר הנדסי.

ביום שבת התיר צה"ל לפרסם כי גם סמל-ראשון נועם המבורגר, בן 23 מעתלית, נהרג מפגיעת רחפן נפץ סמוך לגבול עם לבנון. התקרית התרחשה ביום שישי האחרון סמוך לשעה 14:20, כאשר רחפן נפץ ששוגר משטח לבנון פגע בנקודה בה שהו כוחות צה"ל בשטח הארץ, בסמוך לגבול עם לבנון.

לפני כשבוע סרן מעוז ישראל רקנטי, בן 24 מאיתמר, נפל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. מעוז שירת כקצין בגולני בגדוד 12, ולפני כן היה לוחם בסיירת אגוז. הוא הותיר אחריו הורים ושישה אחים. בן למשפחה למשפחה ממקימות היישוב איתמר. מעוז היה מאורס ועמד להינשא.

רחפני הנפץ של חיזבאללה הפכו לאחד האיומים המרכזיים על כוחות צה"ל בגבול הצפון ובדרום לבנון, ובמערכת הביטחון עדיין מחפשים אחר פתרונות מסביב לשעון. כזכור, לאחרונה גורם ביטחוני בכיר אמר כי "רחפני הנפץ זו חתיכת הפתעה בשדה הקרב. לא נערכנו מספיק טוב לאיום הזה, ורק בתחילת המערכה הקמנו תרגולות להתמודדות איתם".

רחפן נפץ, כלי הנשק החדש של חיזבאללה משוגר ממרחק, מאתר את נקודת הפינוי של כוח צה"ל ומנסה "להתאבד" בדיוק על הכוח. חיזבאללה הכניס למערכה את רחפני הנפץ שמאתגרים צה"ל. זה דור חדש ומסוכן יותר של הכטב"מים הזולים ששימשו אותו בסבב הלחימה הקודם.