ארה"ב תקפה הלילה פעם נוספת באיראן - הפעם גם באזור טהרן | עדכונים שוטפים
פיקוד מרכז האמריקני הודיע כי השלים גל תקיפות בן כשעה וחצי במהלך הלילה • צבא איראן הכריז כי תקף פעם נוספת בירדן • עוד טענו בצבא האיראני כי "פעולותינו האחרונות במפרץ הן תגובה להריגת שבעה מחיילנו"
פיקוד מרכז של ארצות הברית הודיע כי תקף הלילה (חמישי) באיראן, על פי דיווחים ברשתות הערביות גם באזור טהרן. צבא איראן הכריז כי תקף פעם נוספת בירדן, וטען כי "פעולותינו האחרונות במפרץ הן תגובה להריגת שבעה מחיילנו".
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בצבא איראן טוענים: פעולותינו האחרונות הן תגובה לתקיפה של צריפים צבאיים במדינתנו שהובילה להריגתם של שבעה מחיילינו אתמול
צבא איראן הכריז: תקפנו באמצעות רחפנים את מתקני צבא ארה"ב בבסיס חיל האוויר אל-עזרק בירדן
משמרות המהפכה: תקפנו באמצעות טילים ומל"טים מתקנים אמריקנים בבסיס חיל האוויר עלי אל-סאלם בכווית
בתקשורת האיראנית מדווחים על תקיפות מזרחית לטהרן
פיקוד מרכז האמריקני: השלמנו גל תקיפות של בן כשעה וחצי נגד מרכזי פיקוד איראניים, אתרי הגנה אווירית, יכולות טילים ורחפנים ומתקני מעקב חופיים כדי לפגוע עוד יותר ביכולתה של איראן לאיים על ימאים חפים מפשע המאיישים כלי שיט מסחריים החוצים את מצר הורמוז