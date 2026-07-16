פיקוד מרכז של ארצות הברית הודיע כי תקף הלילה (חמישי) באיראן, על פי דיווחים ברשתות הערביות גם באזור טהרן. צבא איראן הכריז כי תקף פעם נוספת בירדן, וטען כי "פעולותינו האחרונות במפרץ הן תגובה להריגת שבעה מחיילנו".

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