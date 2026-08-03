חשד לחטיפה בשומרון: רכב ישראלי נגנב עם ילדה בת 8, החשוד השליך אותה ונמלט

אירוע חמור התרחש בשומרון היום (שני), כאשר רכב ישראלי נגנב סמוך לנבי אליאס בעת שבמושב האחורי הייתה חגורה ילדה בת 8. החשוד במעשה דהר עם הרכב לתוך הכפר באזור עזון. בעקבות הדיווח על המקרה, בצה"ל הקפיצו מיד את הכוחות בגזרה מחשש מוחשי לאירוע חטיפה.

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במהלך הסריקות הנרחבות אותרה הילדה בלב הכפר נבי אליאס, לאחר שהחשוד השליך אותה מהרכב והמשיך בנסיעה לכיוון עזון. לפני מספר דקות התאחדה הילדה עם אימה, ערבייה-ישראלית מהאזור, וכוחות הביטחון ממשיכים לנהל מצוד אחר החשוד במעשה.