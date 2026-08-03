חשד לחטיפה בשומרון: רכב ישראלי נגנב עם ילדה בת 8, החשוד השליך אותה ונמלט
רכב ישראלי נגנב היום סמוך לנבי אליאס כשבמושב האחורי חגורה ילדה בת 8 • בצה"ל הקפיצו כוחות מחשש לאירוע חטיפה, עד שהילדה אותרה לאחר שהושלכה מהרכב • כעת נערך מצוד אחר החשוד
ינון שלום יתחכתב לענייני צבא וביטחון
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אירוע חמור התרחש בשומרון היום (שני), כאשר רכב ישראלי נגנב סמוך לנבי אליאס בעת שבמושב האחורי הייתה חגורה ילדה בת 8. החשוד במעשה דהר עם הרכב לתוך הכפר באזור עזון. בעקבות הדיווח על המקרה, בצה"ל הקפיצו מיד את הכוחות בגזרה מחשש מוחשי לאירוע חטיפה.
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במהלך הסריקות הנרחבות אותרה הילדה בלב הכפר נבי אליאס, לאחר שהחשוד השליך אותה מהרכב והמשיך בנסיעה לכיוון עזון. לפני מספר דקות התאחדה הילדה עם אימה, ערבייה-ישראלית מהאזור, וכוחות הביטחון ממשיכים לנהל מצוד אחר החשוד במעשה.
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