"דקרתי כי הם יהודים": אישום יוגש נגד המחבל ממלון צובה

פרקליטות מחוז ירושלים הגישה היום (ראשון) הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום נגד המחבל שביצע את פיגוע הדקירה בבית המלון בקיבוץ צובה מוקדם יותר החודש. המחבל מסר בחקירתו כי "דקרתי אותם כי הם יהודים, וכי רציתי שאחרי שאני אדקור אותם ירו בי".

על פי פרטי החקירה, בשעות הצהריים ב-12 בספטמבר, הגיע המחבל, תושב מזרח ירושלים בשנות ה-40 לחייו ועובד תחזוקה במקום, לחדר האוכל בעת ששהו בו אורחים רבים. בשלב מסוים, הוא נטל סכין מחדר האוכל במטרה לרצוח יהודים, ודקר שני בני אדם ששהו במקום. שוטר ששה בחופשה במלון יחד עם מספר אזרחים השתלטו עליו ונטרלו אותו.

השוטר שלקח חלק בנטרול המחבל שיחזר אז: "אני נמצא באירוע משפחתי במלון והבחנתי בנהירה של אנשים החוצה מהמלון, הבנתי באותו רגע שמתרחש אירוע חריג. צעקתי לאנשים לא לרוץ וללכת בצורה רגועה, שלפתי את האקדח ושמתי כובע זיהוי, השתלטתי עליו בידיים ולא בירי על מנת לצמצם את הסכנה של האזרחים שנמצאים במקום".

כתוצאה מהתקיפה, נפצע אחד הקורבנות באורח קשה והשני באורח בינוני, הם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. כאמור, בימים הקרובים צפוי להיות מוגש נגד המחבל כתב אישום.