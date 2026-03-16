חבר פרלמנט לבנוני אמר היום (שני) בשיחה מיוחדת עם i24NEWS כי "ממשלת לבנון מהמרת על הפעולה הקרקעית הישראלית בתור הזדמנות לעקור את חיזבאללה, לפחות מהדרום". בחיזבאללה לעומת זאת צופים כי הפעולה תיכשל, מה שיביא את ארגון הטרור "לכיבוש סופי ולהשתלטות לשנים ארוכות על דרום לבנון".

חבר הפרלמנט הבהיר כי המפתח לשינוי אינו נמצא בביירות, אלא בטהרן: "כל עוד המשטר באיראן ישרוד את התקיפה הישראלית-אמריקנית, אין סיכוי ליוזמה שהולכת ומתגבשת בין ישראל ללבנון בחסות צרפת. הסיכוי היחיד שיביא לשינוי פניה של לבנון הוא הצלחת המתקפה הקרקעית".

חבר הפרלמנט הלבנוני הוסיף כי "גם אם השיחות הקרובות יצליחו, לא ניתן יהיה לתרגם אותן לשינוי המציאות בלבנון, משום שכוחה הפנימי של חיזבאללה הוא משמעותי מאוד, במיוחד כל עוד האספקה והמימון מאיראן נמשכים, כפי שהיה עד ערב המלחמה".

"גורלה של איראן יקבע את גורלה של לבנון", אמר, "לארמון הנשיאות ברור שכל הסכם שיכלול סעיף של הכרה לבנונית בישראל יביא, בסבירות רבה, להתנגשות בין חיזבאללה לחלקים מהצבא הלבנוני. זו גם הסיבה שהנשיא עאון התנגד עד כה להכניס את הצבא פנימה מול חיזבאללה, כפי שדרשו חברי פרלמנט אחרים".

"עליכם להבין", אמר חבר הפרלמנט, "זה לא כישלונו של הרמטכ"ל הייכל, זו חולשתו של הצבא הלבנוני שחושש מכוח האש הגדול של חיזבאללה ומיכולות הגיוס שלה". על גל העקורים החדש אמר כי "זוהי כעת הדאגה האחרונה של חיזבאללה, שנערך קודם כל מול המתקפה הקרקעית המתקרבת - שלהבנתה - יכולה להוות שובר שוויון בתולדותיה בלבנון".

הוא עוד אמר כי "חיזבאללה בונה בעיקר על מתחמי התת-קרקע הענקיים שהכינה מדרום לליטני. מתחת לכל כפר תמצא כפר תת קרקעי".

על החלטת חיזבאללה להיכנס למערכה אמר כי "ההחלטה התקבלה על ידי משמרות המהפכה, כבר כאשר אלו אישרו לנעים קאסם לקבל את הסכם הפסקת האש לפני למעלה משנה. הם אלו שנתנו לו את האישור להפסיק - כאשר היה ברור לו שהם אלו שיפקדו עליו לפתוח באש, כפי שאכן קרה".