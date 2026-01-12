הדיון המכריע שיתקיים מחר במינוי רומן גופמן לראשות המוסד | יוסי יהושוע

ועדת גרוניס תתכנס מחר לדיון מכריע במינוי רומן גופמן, מועמדו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לראש המוסד הבא. קצין המודיעין שהיה בקשר עם הנער אורי אלמקייס יזומן להעיד בוועדה - כך פרסם לראשונה היום (שני) הפרשן הצבאי יוסי יהושוע. גם מנכ"ל משרד הביטחון אמיר ברעם יזומן.

בעיתון "הארץ" נחשף בשנה שעברה כי גופמן, במהלך שירותו כמפקד אוגדת "הבשן", אישר לשני אנשי מודיעין להפעיל את אלמקייס, שהיה אז בן 17, בניסיון לייצר "מבצע השפעה" דרך עמודים שניהל ברשתות החברתיות.

השניים לא הוסמכו לכך ואף העבירו לנער ידיעו מסווגות. אלמקייס נחקר בשב"כ, הוחזק כחודשיים בבידוד והואשם בהמשך בעבירות ריגול - ולבסוף נכלא ליותר משנה. גופמן ופקודיו לא נחקרו מעולם בפרשה, על אף מעורבותם לכאורה, אלא רק תושאלו במסגרת בדיקה פנימית שביצע צה"ל, שבסיומה ננזפו בנזיפה פיקודית.

המזכיר הצבאי גופמן כבר הופיע בעבר בפני ועדת גרוניס, ולאחר שמסר את גרסתו קבעו חברי הוועדה כי עליהם לשמוע גם את גרסת צה"ל, שביצע תחקיר בנושא.