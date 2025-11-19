לראשונה: אזורי התרעה נפרדים לחוות ההתיישבות ביו"ש

לראשונה: פיקוד העורף נותן לחוות ההתיישבות ביהודה ושומרון אזורי התרעה נפרדים. כמאה פוליגונים חדשים הוטמעו היום (רביעי) ברחבי גזרת פיקוד מרכז.

במסגרת החלוקה החדשה: גם אזורים מיושבים שעד היום הוגדרו "שטחים פתוחים" - קיבלו פוליגונים נפרדים. מספר רשויות ביו"ש דרשו את ההרחבה עבור נקודות ההתיישבות החדשות שלעיתים מרוחקות מיישובים ישראליים, ובצה"ל נענו לבקשה.

כך לדוגמה, מספר "חוות חקלאיות" (כהגדרת הרשות המקומית) לא קיבלו התרעה במטחי הטילים מאיראן במבצע "עם כלביא" למרות שבהן גם כאלו עם עשרות משפחות.

מדובר צה"ל נמסר בתגובה: "מדי שנה מתבצע תהליך עדכון אזורי התרעה בפיקוד העורף בשיתוף הפיקודים המרחביים והרשויות המקומיות. התיקוף נעשה על פי הצורך במרחב האזרחי לצד שיקולים מבצעיים וזאת במטרה לתת מענה מיטבי לכלל אזרחי מדינת ישראל. הרחבת האיזורים נועדה למען הגנת התושבים".