הצלב האדום יבקרו מחבלים? בן גביר והנגבי ממשיכים בעימות

ראש המל"ל צחי הנגבי, באמצעות הודעה רשמית מטעם מטה הביטחון הלאומי, הציג היום (שישי) מאת עמדת המדינה לגבי עתירה שהוגשה לבג"צ: להתנגד לביקורים של נציגי הצלב האדום אצל אסירי חמאס ואסירי ג׳יהאד איסלאמי, כל עוד לא מתקיימים ביקורים דומים אצל החטופים הישראלים.

הנגבי הדגיש כי המדינה אינה מתנגדת לביקורים אצל אסירים אחרים, בכפוף לעמדת גורמי הביטחון, והבהיר כי אין כוונה לקיים הצבעה בנושא.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב בזעם לעמדה זו: "מצער ומקומם שבכלל עולה על הדעת לאפשר למחבלים מהפת״ח - רוצחי יהודים - לקבל ביקורי הצלב האדום. בושה וחרפה שראש הממשלה וצחי הנגבי שוקלים צעד כזה, בשעה שהחטופים שלנו נמקים במנהרות".

בן גביר דרש להביא את הנושא להצבעה בקבינט, ואמר כי ההחלטה מתעלמת ממומחי שב"ס ומנסה לקדם מחטף פוליטי.

נזכיר, כי דיון סוער התקיים אתמול בקבינט הביטחוני על רקע הצעת המל״ל לאפשר ביקורים של נציגי הצלב האדום אצל אסירים ביטחוניים בבתי הכלא.

הדיון, שהתנהל עד השעות הקטנות של הלילה, נלווים לו חילופי דברים חריפים וצרחות בין השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לבין ראש המל״ל צחי הנגבי. בסופו, רוב השרים עזבו מוקדם והצעת המל"ל הוסרה מסדר היום, לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו הורה לדון בנושא בפורום אחר. הנציב קובי יעקובי גם התנגד למתווה, בטענה שהוא מתעלם ממומחי שב״ס ומסכן את ניהול בתי הכלא.