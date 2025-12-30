חיזוק משמעותי לחיל האוויר: הפנטגון הודיע הלילה (שלישי) כי העניק לחברת "בואינג" חוזה עתק בשווי 8.6 מיליארד דולר לאספקת מטוסי קרב מסוג F-15 לישראל.

על פי הודעת משרד ההגנה האמריקני, החוזה נחתם מול יצרנית המטוסים בואינג, כאשר העסקה צפויה לכלול רכש של מטוסים מדגם מתקדם (הדגם הישראלי מכונה F-15IA, המבוסס על ה-F-15EX המתקדם), אשר יחליפו בהדרגה את המטוסים הוותיקים ויעבו את כוחו האסטרטגי של החיל.

העסקה נחשבת לאחת המשמעותיות ביותר בשנים האחרונות ונועדה להבטיח את העליונות האווירית של ישראל לעשורים הבאים. מטוסי ה-F-15 החדשים ידועים ביכולת נשיאת חימוש רבה ובטווח טיסה ארוך במיוחד – יכולות קריטיות למשימות תקיפה אסטרטגיות במעגלים רחוקים. הם צפויים לפעול לצד מערך מטוסי ה"אדיר" (F-35) שכבר נקלטו בחיל האוויר, כחלק מתמהיל הכוח המשלב חמקנות עם כוח אש מסיבי.

ההודעה הרשמית מגיעה לאחר תקופה ארוכה של מגעים ואישורים בקונגרס ובממשל האמריקני, ועל רקע האתגרים הביטחוניים המורכבים עמם מתמודדת ישראל בשנה האחרונה. על פי הערכות, אספקת המטוסים הראשונים מהקו החדש צפויה להתחיל בעוד מספר שנים.