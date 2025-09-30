צה"ל ושב"כ עצרו פעיל דאעש שתכנן פיגוע מטען נגד חיילים

שב"כ וצה"ל הודיעו הבוקר (שלישי) על סיכול פיגוע מטען חבלה בתחנת אוטובוס בעכו, שכוון נגד חיילי צה"ל. בהודעת הארגונים נמסר כי הוא תוכנן לצאת לפועל על ידי עיסא מאדי, תושב עכו, בן 18, בחשד להזדהות עם ארגון המדינה האיסלאמית (דאעש) ועמד בקשר עם גורמים החברים בו בחו"ל. כתב אישום יוגש נגדו בבית המשפט.

כאמור, הוא נעצר במהלך השבועות האחרונים, לאחר החשד להזדהות עם דאעש, לצד קידום צעדים לייצור חומרי נפץ וניסיון לשיבוש הליכים במהלך המעצר נגדו.

במסגרת חקירתו בשב"כ וביחידה ללוחמה בפשיעה של "מרחב אשר" במשטרה, עלתה תמונה חמורה אודות כוונתו לבצע פיגוע מטען בתחנת אוטובוס בסמוך לתחנת רכבת בעיר עכו, נגד חיילי צה"ל. לצד הפרטים הללו, עלו צעדים שביצע בפועל לטובת הכנת חומרי נפץ ומטען.

עוד עלה בחקירה, כי הוא תכנן לבצע את הפיגוע ממניע לאומני ובשם המדינה האסלאמית, תוך שהוא עומד בקשר עם פעילי 'המדינה האסלאמית' בחו"ל.