בשל חשד שבעט בראשו של מפגין חרדי: שוטר נחקר במח"ש

שוטר נחקר היום (חמישי) במח"ש בחשד לתקיפת מפגין חרדי בהפגנה שנערכה בכביש גהה בשבוע שעבר. באחד התיעודים מהאירוע, נראה לכאורה השוטר בועט בראשו של המפגין.

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הלילה, שוטרי מחוז ירושלים עצרו שני חשודים בחשד לאיומים בנשק במהלך מחאת שיירת הרכבים שהתקיימה אתמול בכביש 1, כך הודיעה משטרת ישראל.

המשטרה פתחה בחקירה מואצת בעקבות סרטונים ותיעודים שהופצו באופן נרחב ברשתות החברתיות, בהם נצפו שני מקרים שונים של שליפת נשק ואיומים ישירים לעבר המפגינים החרדים.

החשוד הראשון נחקר באזהרה, נשקו האישי נתפס על ידי השוטרים, ובהמשך היום תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בבית המשפט. החשוד השני, שמחקירתו הראשונית עלה כי אינו מחזיק ברישיון נשק, נמצא תחת חקירה לבדיקת נסיבות האירוע והחשד שעלה נגדו.

מספר מהומות נרשמו ביום המחאה: אירוע אחד החל כאשר שוטרי תחנת מודיעין עילית עצרו לבדיקה שגרתית רכב שעורר את חשדם. בבדיקה התברר כי הנהג, תושב מודיעין עילית בשנות ה-20 לחייו, נוהג ברכב ללא טסט בתוקף מזה למעלה משנה. השוטרים רשמו לנהג דו"ח תנועה כחוק ושיחררו אותו לדרכו.

זמן קצר לאחר מכן, הגיעו למעבר מכבים מאות חרדים קיצוניים והחלו להפר את הסדר בצורה קשה. המפגינים תקפו ניידת משטרה שהייתה במקום וניקבו את גלגליה. בתיעודים מהזירה נראו עימותים פיזיים קשים בין המתפרעים לשוטרים. בעקבות חומרת המצב, הוזעקו למקום כוחות תגבור גדולים של לוחמי יס"מ ואף חיילי צה"ל, שפעלו במשך שעות להשבת הסדר על כנו.