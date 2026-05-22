מחבלים חמושים ניסו לחדור לישראל - וחוסלו מאות מטרים מהגבול

שני מחבלי חיזבאללה ניסו לחדור הלילה (בין חמישי לשישי) מלבנון לשטח ישראל. המחבלים חוסלו בתקיפה אווירית לפני שהצליחו לחצות את הגבול, כשהם במרחק של 300 מטרים מהגדר.

על פי התחקיר הראשוני של צה"ל, שני המחבלים זוהו בשעה 03:00 בתצפית על כפר יארון שבדרום לבנון, הממוקם 300-500 מטרים מהגבול עם ישראל. בעקבות הזיהוי הוכרז "אביר לילה ב'" ביישובים דוב"ב, מתת וברעם, אז כיתות הכוננות הוקפצו לשערי היישובים והמתינו להנחיות, והתושבים הונחו להסתגר בבתיהם.

תוך מספר דקות, שני המחבלים הותקפו על ידי מטוס קרב. אחרי שזוהו תנועות נוספות במרחב, המחבלים הותקפו שנית, ובעקבות כך חוסלו. מפקד אוגדה 91 שפיקד על האירוע, הנחה שלא להכריז על חזרה לשגרה עד שהכוחות בשטח רואים את גופות המחבלים בעיניים, מה שקרה בסביבות השעה 05:00.

בצה"ל אומרים כי לאורך כל האירוע, גם התצפיות וגם הכוחות בשטח היה במעקב הדוק אחר שני המחבלים, שזוהו כשהם מסתתרים מתחת לעץ. כמו כן אומרים בצה"ל כי נשמר קשר רצוף עם הרבש"צים וכיתות הכוננות ביישובים.

השבוע פורסם תיעוד מדאיג מהעיירה אל-ח'יאם שבדרום לבנון הצופה על מטולה, ובו נראה טיל קורנט כשהוא מכוון היישר לבתי התושבים במטולה.