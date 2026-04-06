לאחר הדיווחים על מחסור במיירטים: ישראל תאיץ את ייצור טילי ה"חץ"

ועדת השרים להצטיידות אישרה את תכנית משרד הביטחון להאצה משמעותית נוספת של ייצור מיירטי החץ בתעשייה האווירית בהיקף נרחב, כך הודיע היום (שני) משרד הביטחון.

שר הביטחון ישראל כ"ץ ומנכ"ל משרד הביטחון אלוף במיל׳ אמיר ברעם, קידמו את העסקה שתיחתם בהקדם ותאפשר להגדיל באופן ניכר את קצב הייצור ואת כמות המיירטים של מערכת החץ מתוצרת התעשייה האווירית, כחלק מההיערכות להתפתחות המערכה. התעשיות הביטחוניות כבר פועלות בהאצת הייצור, בהנחיית משרד הביטחון. אישור ועדת השרים יאפשר את המשך הרחבת האצת הייצור.

מערכת החץ, שמפותחת ומיוצרת בשיתוף עם הסוכנות האמריקנית להגנה מטילים (MDA), מיירטת איומים בליסטיים מחוץ לאטמוספירה ובקצה האטמוספירה ומגנה על מדינת ישראל מפני איומים אסטרטגיים ארוכי טווח. המערכת הוכיחה את יכולותיה במלחמת התקומה, ביירוט מספר רב של טילים בליסטיים, ששוגרו מאיראן ומתימן, נמסר בהודעת משרד הביטחון.

מערכת החץ משלבת טכנולוגיות פורצות דרך ונחשבת לאחת ממערכות ההגנה האוויריות המתקדמות בעולם.

את תכנית ההאצה מוביל ראש מנהלת ׳חומה׳ במפא״ת, משה פתאל יחד עם אגף התקציבים (את״ק) ואגפים נוספים במשרד הביטחון. התעשייה האווירית היא המפתחת הראשית של מערכת החץ, באמצעות מפעל מל"מ של החברה ובשיתוף עם חברת סטארק שבארה״ב. חטיבת אלתא של התעשייה האווירית ומפעל תמ"מ של החברה, חברת אלביט מערכות, חברת תומר וחברת רפאל, משתתפות בייצור המערכת.

"הסוכנות האמריקנית להגנה מפני טילים (MDA) היא שותפה מרכזית של מנהלת 'חומה' במפא"ת, לפיתוח וייצור מערך ההגנה הרב-שכבתי של מדינת ישראל, הכולל את מערכות 'חץ, ׳קלע דוד׳ ו׳כיפת ברזל׳", מסר המשרד. "שיתוף הפעולה האסטרטגי בין ישראל וארה״ב, מסייע להבטיח את יתרונה הטכנולוגי של מדינת ישראל בתחום ההגנה האווירית".

שר הביטחון, ישראל כ"ץ: "האצת ייצור מיירטי החץ בהיקף נרחב מגדילה כבר כעת באופן משמעותי ביותר את כמות המיירטים המיוצרים בכל חודש, ומחזקת את שכבת ההגנה העליונה של מדינת ישראל מול האיומים הבליסטיים מאיראן והפרוקסים שלה.

למדינת ישראל יש מספיק מיירטים כדי להגן על אזרחיה, והמהלך הנוכחי נועד להבטיח את המשך חופש הפעולה ואת אורך הנשימה הנדרש. כדאי שמשטר האייתולות יידע: מדינת ישראל איתנה וחזקה, ערוכה להמשך המערכה ככל שיידרש וממשיכה להעצים את יכולות ההגנה וההתקפה שלה תוך כדי לחימה".

מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם: ״משרד הביטחון פועל בשנה האחרונה וביתר שאת מאז מבצע ׳עם כלביא׳, במתכונת חירום על מנת להגדיל את קצב ייצור מערכי ההגנה הרב שכבתי ובראשם מערכת החץ. הפעולות שביצענו, מבעוד מועד, יחד עם התעשיות הביטחוניות, הן שמאפשרות היום אורך נשימה לצה״ל. אישור ועדת השרים יאפשר לנו לממן את הפעולות שכבר ביצענו ולשפר את המוכנות לחודשים קדימה״.

ראש מפא"ת, תא״ל (מיל׳) ד"ר דני גולד: ״מערכת החץ מהווה את השכבה העליונה של מערך ההגנה הרב-שכבתי של מדינת ישראל, והיא הוכיחה את יכולותיה המצוינות למול טילים מאיראן ומתימן לאורך השנים האחרונות. האצת הייצור וההצטיידות המורחבת בטילי החץ הינן צעד חיוני להמשך הבטחת יתרונו היחסי של צה"ל על אויביו, ולטובת ביצור ההגנה על העורף האזרחי והצבאי של מדינת ישראל. מפא"ת הציב לתעשיות יעד להגברת יכולות וקצבי הייצור בכלל מערכי החימוש האסטרטגי של צה"ל, הגנתי והתקפי, כלקח מתבקש מהמלחמה, וזהו מהלך מרכזי בדרך למימוש יעד זה״.

מנכ״ל התעשייה האווירית IAI, בועז לוי: ״בימים אלה, כאשר מדינת ישראל מצויה בעיצומה של מלחמת ׳שאגת הארי׳ ומתמודדת עם האיום הבליסטי, מתחדד יותר מתמיד הצורך בשימוש בחץ 3 המאפשר יירוט של האיומים בגובה רב ובטכנולוגיה מדויקת, מתקדמת ואמינה ביותר. הידע שנצבר בתעשייה האווירית והעבודה מסביב לשעון של עובדות ועובדי החברה, במסירות ומקצוענות יוצאת דופן מאז פרוץ המערכה, מתנקזים לרגע שבו הטכנולוגיה, האנשים והשליחות הלאומית נפגשים. נמשיך לעמוד בחזית, לחזק את ביטחון המדינה ולהבטיח שאזרחי ישראל יזכו להגנה הטובה והמתקדמת ביותר בעולם".

בחודש שעבר אמרו גורמים אמריקנים לאתר החדשות Semafor, שישראל הודיעה לארצות הברית כי מלאי המיירטים שלה נמצא בשפל קריטי.

עוד דווח בחודש שעבר ב"וול סטריט ג'ורנל" כי ישראל החלה לקצוב את השימוש במיירטי ה"חץ", וזאת כדי לשמור על המאגרים להמשך המערכה מול איראן. לפי הדיווח, ישנה "הצלחה רבה" בשימוש במיירטי ה"חץ", אולם לאחרונה החל צה"ל להשתמש בגרסאות משודרגות של מערכת "קלע דוד", שנועדה ליירט רקטות וטילים בליסטיים לטווח קצר, כדי ליירט טילים גדולים יותר שמיועדים לטווחים ארוכים יותר - כשתוצאות ההצלחה מעורבות.