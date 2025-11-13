הערכה בצה"ל: אחד מכל עשרה צווי המילואים מנוצלים לרעה

ברקע הטענות על שימוש לא ראוי בימי מילואים פתוחים: כמו תשלום לספקים והופעות, ניצול לא יעיל של כוח האדם במסגרות, ומשרתים שמקבלים כסף ללא תמורה למערכת - לידי i24NEWS הגיעה ההערכה הצה"לית הרשמית: כ-10% מתוך צווי המילואים שמשמשים לתגמול למשרתי המילואים - מנוצלים לרעה.

במסגרת המאבק על ההגדלות התקציביות במשרד הביטחון, ההערכה הזו נחשבת להערכת חסר, שכן גורמים במשרד האוצר גורסים כי האחוזים אפילו גבוהים יותר - ונושקים ל-20% שימוש שלא לצורכי המערכת, כמו תשלום לספקים והופעות, ניצול לא יעיל של כוח האדם במסגרות, ומשרתים שמקבלים כסף ללא תמורה.

בצה"ל אישרו שישנן חריגות במסגרות מסוימות, אך הוסיפו שהנושא מטופל מעת לעת - כשבתקופה האחרונה הופצה מדיניות סדורה בנושא, שאמורה להפחית את החריגות.

מדובר צה"ל נמסר בתגובה: "במסגרת המלחמה נדרש צה"ל להוביל גיוס מילואים חסר תקדים בהיקפים נרחבים לשם עמידה במשימותיו המבצעיות. משרתי המילואים נקראו לדגל ונדרשים להוקרה והערכה רבה.

צה"ל מקיים ביקורות שוטפות בכלל הגזרות במקרים שבהם מתגלות חריגות או שימוש שאינו תואם את המשימה, הנושא מטופל באופן מיידי וננקטים הצעדים הנדרשים לתיקון ולמניעה חוזרת. לאחר עבודת מטה מקיפה גובשה והופצה מדיניות סדורה המחדדת את אופן ההפעלה של משאב המילואים, מתוך מחויבות לשמירה וניהול אחראי של המשאב".