ועדת העבודה והרווחה בכנסת צפויה לאשר היום (שני) לקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת את התיקון לחוק חיילים שנספו במערכה, הכולל בין היתר העלאת גיל היתמות לגיל 30, הרחבת טווח הגילאים בהם זכאים יתומי צה"ל וכוחות הביטחון לתגמולים חודשיים עד לגיל 40, מתן מענק חד פעמי ליתומים מעל גיל 40, ותוכנית ליווי אישית ליתומים מתחת לגיל 21.

עלותו הכוללת של התיקון לחוק מוערכת בכ-500 מיליון שקלים בשנתו הראשונה. במסגרת התיקון תגמול יתומי צה"ל בגילאים 30-21 יקבלו תגמול חודשי בסך 3,651.92 שקלים, ויתומים בגילאי 30-40 יקבלו תגמול חודשי בסך אלפיים שקלים, וכן מענק חד פעמי בגובה 50 אלף שקלים שיינתן בשתי פעימות ליתומים שבמועד כניסת החוק לתוקף הינם מעל גיל 40.

כמו כן, תקצוב התוכנית לליווי אישי ליתומים עד גיל 21 יעמוד על 50 אלף שקלים לכל יתום, ויינתן מענק שיעורי עזר שנתי בסך 2,500 שקלים לכל יתום עבור כל שנות בית הספר. נוסף על כך, ילדיהם של חללי מערכת הביטחון יזכו לטיפול פסיכולוגי גם אם איבדו את הורם אחרי גיל 21. יתומי צה"ל יזכו גם למענק נישואין ודיור על סך של 300 אלף שקלים, כמו גם לסיוע במימון שכר לימוד אקדמי וטיפולי פוריות.

הרפורמה נותנת מענה גם לאלמנות והורים שכולים - אלמנות יקבלו תוספת סיוע בתגמול החודשי עבור כל ילד יתום, וסיוע בתחומי הדיור והרכב. הורים שכולים יקבלו תוספת לתגמול החודשי לכל אחד מאחי החלל עד חמש שנים.

למה זכאים יתומי צה"ל מהמדינה היום?

לפי מערך הזכויות הקיים היום בחוק, יתומי צה"ל מגיל 21 ומעלה אינם מוכרים כזכאים לזכויות כלכליות ותמיכה מהמדינה. מרבית התגמולים ניתנים עד גיל 21, והם כוללים מימון טיפולים פסיכולוגיים ורגשיים, כיסוי הוצאות לימודים, מענק לימודי נהיגה, טיפולי שיניים ואף שי יום הולדת שנתי בסך 300 שקלים.

בגיל 21 מצטמצמת מעטפת התמיכה הכלכלית החודשית, ומסתכמת בעיקר במימון שכר לימוד, סיוע לתקופת הלימודים, ומענק לדיור או נישואים בסך כ-155 אלף שקלים, שאותו המליצה הוועדה להכפיל בשל עליית מחירי הדירות בעשורים שחלפו מקביעת מענקי הסיוע.

בשנים האחרונות, למעטפת זו התווסף גם מימון לטיפול נפשי גם לבני 21–30, אלא שגם זה תלוי בהאם התייתמו לפני גיל 21. מאז ה-7 באוקטובר נוספו עשרות יתומים חדשים אשר עומדים מחוץ למעגל הזכאות.