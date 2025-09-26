"מדינת ישראל - חילול השם": אישום לאזרח שהתעקש לרגל לאיראן

פרקליטות המדינה הגישה הבוקר (שישי) כתב אישום לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד יעקב פרל בן ה-49, לאחר שביצע פעולות שונות עבור גורמים איראניים במטרה לפגוע במדינת ישראל. פרל הוא אזרח אמריקני בעל דרכון ישראלי אשר בין היתר תיעד את מקום מגוריו של הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי ותיאר את סידור הכוחות סמוך לביתו של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר.

על פי כתב האישום, שהוגש על-ידי עו"ד יונתן טל מפרקליטות מחוז תל אביב (פלילי), הנאשם התגורר בשנים האחרונות במרוקו והשתייך לחסידות "סאטמר", מתוך אמונה כי קיומה של מדינת ישראל נוגדת את עקרונות הדת ומהווה "חילול השם". מתוך תפיסה זו, בין השנים 2023 ל-2024 יצר קשר עם גורמים איראניים באמצעות אפליקציית טלגרם, עד שלבסוף גויס בידי סוכן חוץ מטעם איראן, שהבטיח לו תשלום חודשי בסך אלפי דולרים וניהל עמו קשר רציף.

במסגרת הקשר, ניסה הנאשם לגייס גורמים נוספים שיפעלו במדינת ישראל בשמה של איראן. כאשר לא הצליח לעשות זאת, חידש את דרכונו הישראלי ונכנס לישראל לצורך ביצוע משימות. כאמור, בין היתר, תיעד פרל את בית הרמטכ"ל לשעבר ואת סידור האבטחה סביב ביתו של השר בן גביר, אסף מידע על אנשים שונים, וכן התבקש לברר פרטים על פעילות ארגון הפועל להעלאת יהודים להר הבית. בתמורה לאלו, קיבל לכל הפחות 15,000 דולר שהועברו אליו לארנק דיגיטלי.

דוברות המשטרה

בבקשת המעצר עד תום ההליכים שהוגשה במקביל ציין עו''ד טל כי הנאשם הוא שיזם את הפנייה לאיראנים, ומשלא גויס תחילה, פעל פעם אחר פעם לשכנעם כי עליהם לגייסו. בנוסף, מחומר החקירה עולה תמונה ברורה כי הנאשם לא רק פעל לפי הנחיית האיראנים אלא ייעץ להם כיצד ניתן יהיה לבצע את המשימות שניתנו לו על הצד הטוב ביותר, וכי הוא גאה במעשיו ואינו מתכוון לחדול מהם. הנאשם אף הודיע לאחד החוקרים כי גם מהכלא הוא ינסה לגייס אנשים לסייע לו לפגוע בביטחון המדינה.

כתב האישום מייחס לנאשם עבירות של סיוע לאויב בזמן מלחמה, מסירת ידיעה לאויב בכוונה לפגוע בביטחון המדינה ומסירת ידיעה לאויב שעלולה להיות לתועלתו.