טראמפ: "שמתי את המתקפה המתוכננת למחר בצד, לזמן קצר. בתקווה לנצח, אבל לזמן קצר. המדינות פנו אליי וביקשו לשים את המתקפה בצד כי הן חושבות שאנחנו מתקרבים לעסקה. הודענו לישראל ולשותפות אחרות במזרח התיכון שהיו מעורבות. אנחנו היינו מוכנים ללכת מחר במהלך גדול מאוד, זה לא מה שרציתי לעשות אבל אנחנו לא נוכל לאפשר לאיראן להחזיק בגרעין. דחינו את התקיפה בזמן קצר, יומיים או שלושה" (ברק בטש)