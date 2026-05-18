טראמפ: "דחינו את התקיפות ביומיים שלושה" | דיווחים שוטפים
טראמפ עיכב מתקפה על איראן לבקשת מדינות המפרץ כדי למצות מו"מ גרעיני, אך הורה לצבא להיערך לתקיפה מיידית • מערכות הגנה אווירית הופעלו באי האיראני קשם ובאיספהאן - והשמידו כטב"מים
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה (שלישי) כי עיכב מתקפה צבאית נרחבת שתוכננה למחר נגד איראן, בעקבות פניית מנהיגי קטאר, סעודיה ואיחוד האמירויות שביקשו לתת הזדמנות למשא ומתן על בסיס הצעה איראנית חדשה, והוסיף: "דחינו את התקיפה בזמן קצר, יומיים שלושה"; תקשורת איראנית דיווחה כי מערכות הגנה אווירית הופעלו באי האיראני קשם בעקבות זיהוי של "כטב"מים קטנים", אשר הושמדו לאחר שסומנו כמטרות עויינות בשמי האזור. בנוסף, אזעקות הופעלו באיספהאן.
טראמפ: "שמתי את המתקפה המתוכננת למחר בצד, לזמן קצר. בתקווה לנצח, אבל לזמן קצר. המדינות פנו אליי וביקשו לשים את המתקפה בצד כי הן חושבות שאנחנו מתקרבים לעסקה. הודענו לישראל ולשותפות אחרות במזרח התיכון שהיו מעורבות. אנחנו היינו מוכנים ללכת מחר במהלך גדול מאוד, זה לא מה שרציתי לעשות אבל אנחנו לא נוכל לאפשר לאיראן להחזיק בגרעין. דחינו את התקיפה בזמן קצר, יומיים או שלושה" (ברק בטש)
נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, הבהיר את עמדת ארצו בניהול המשא ומתן מול ארצות הברית והדגיש כי איראן לא תסוג בשום מצב מהזכויות החוקיות של המדינה ועמה. בציוץ שפרסם ברשת X ציין פזשכיאן כי מבחינת טהראן "דיאלוג אינו פירושו כניעה", וכי הרפובליקה האסלאמית מגיעה לשיחות מתוך כבוד, סמכות ושמירה מוחלטת על האינטרסים הלאומיים שלה (רון צור)
סוכנות הידיעות האיראנית מהר (Mehr) מדווחת כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו באיספהאן, אך הסיבה לכך אינה ידועה (נטלי הוויט)