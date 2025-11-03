בעילת מסוכנות וחשש לשיבוש: מעצר הפצ"רית הוארך בשלושה ימים

בית המשפט האריך היום (שני) את מעצרה של הפרקליטה הצבאית הראשיצ היוצאת, אלוף יפעת תומר-ירושלמי, בשלושה ימים. היא נעצרה הלילה יחד עם התובע הצבאי הראשי לשעבר, אלוף-משנה מתן סולורש. ירושלמי, חשודה בעבירת של שיבוש והפרת אמונים.

כמו כן, פרסמנו כי על פי התכתבויות ועדויות שהגיעו למשטרה, סולורש ידע על המעורבות של הפצ"רית בהדלפת הסרטון אך לא דיווח על כך כאשר התבקשה בדיקה פנימית בתוך צה"ל.

במשטרה חושדים כי תומר-ירושלמי לקחה אמש שני מכשירי טלפון ניידים. אחד מהם, הוא הראיה המרכזית שטרם אותר, ונדבקת האפשרות שאף הושלך לים, והשני לפי החשד - על מנת שאותו ייאכנו.

נציגת המשטרה ציינה במהלך הדיון בבית המשפט כי החשדות נגד התובע הצבאי הראשי לשעבר אלוף-משנה סולורש, נוגעות להדלפת חומרי החקירה בפרשת שדה תימן, וגם לשיבוש הליכי הבדיקה. עם זאת, ציינה הנציגה כי הוא לא היה ממונה על, או כחלק מצוות, הבדיקה.

השר בן גביר ונציב שב"ס קובי יעקובי החליטו כי תומר-ירושלמי תשהה בתא מעצר תחת פיקוח מוגבר. גורם בצבא אמר כי "מדובר בהתחלתה של חקירה מאסיבית". לפי החשד, אירוע ההיעדרות היה מתוכנן מראש ונועד לאפשר את היעלמות הטלפון הנייד שלה.

בנוסף פרסמנו ב-i24NEWS כי החקירה העלתה שיש מעורבים נוספים מתוך הפרקליטות, בהם כעשרה קצינים בכירים וכי המעורבים ניהלו שיח בוואטסאפ לקראת ההדלפה.

כזכור, ירושלמי אותרה בחוף הים לאחר שעות ארוכות בהן היה חשש כבד לחייה בעקבות מכתב שהשאירה לבני משפחתה ורכבה אותר נטוש סמוך לחוף הצוק בתל אביב.

כ-40 דקות לאחר ההודעה על תחילת החיפושים, נוצר עמה קשר, ובהמשך היא אותרה בבגדים אזרחיים, כשהיא יושבת כ-300 מטרים מרכבה, שנמצא נטוש סמוך לחוף הצוק. לאחר מכן, היא יצרה קשר עם בעלה, ככל הנראה מטלפון של אדם אחר.