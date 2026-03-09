השלב השני במלחמה: תקיפת מוסדות השלטון וכוחות הדיכוי - והמסר לעם האיראני

המערכה באיראן עברה לשלבה השני, המתמקד כעת בתשתיות אסטרטגיות של המשטר ובמוסדות השלטון, לרבות מטרות של ארגון ה"בסיג'" ומנגנוני הדיכוי. פעילות זו מהווה חלק ממאמץ רחב שנועד לערער את יציבות המשטר מבפנים ולהכשיר את הקרקע לנפילתו, וזאת באמצעות פגיעה שיטתית ביכולות השליטה והדיכוי שלו.

השלב הנוכחי מתאפיין בהתרחבות גיאוגרפית משמעותית: התקיפות החלו במערב המדינה, המשיכו לטהרן ולמרכז איראן - האזור ממנו משוגרים מרבית הטילים - וכעת הן מגיעות גם לדרום המדינה, תוך שילוב סוגי מטרות חדשים.

לצד ההיבט הצבאי, לשלב זה ממד תודעתי מובהק. השמדת מבנים מרכזיים המוכרים לציבור האיראני והפגיעה בכוחות ה"בסיג'" נועדו להעביר מסר לאזרחים כי יכולת הדיכוי נחלשה. אחת התקיפות היום על מרכז בסיג׳ התבצעה בעיצומה של עצרת מטעם השלטון מול עיני ההמון.

מאמץ זה כולל גם פריצות לאפליקציות ולשידורי טלוויזיה, לצד מסרים ישירים לעם האיראני מצד המוסד וראש הממשלה. בנוסף, בישראל משדרים אופטימיות ומדגישים את ההישגים המבצעיים - מה שמהווה עוד חלק במאמץ התודעתי. למרות כל אלו, טרם גובשה הערכה ברורה באשר למועד קריסתו האפשרי של המשטר.