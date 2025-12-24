עונש כבד לצעירים הפלסטינים שביצעו פיגוע דריסה בירושלים

עונש כבד של 28 שנות מאסר ופיצוי לנפגעים בסך 50 אלף שקלים נגזרו היום (רביעי) על שני מחבלים פלסטינים, מעתז גולמה ואחר (קטין בזמן הפיגוע) בני 19 מחברון, שביצעו פיגוע דריסה בשכונת רוממה בירושלים בערב חג פסח 2024, בו נפצעו שלושה אזרחים ישראלים באורח קל. מדובר בחלק מהחמרת מדיניות הענישה אחרי 7 באוקטובר.

בשל מעצור בנשק, לא הצליחו הנאשמים לממש את זממם ולרצוח יהודים, והם ברחו מהזירה עד שנתפסו בידי שוטרים. בפרקליטות מחוז ירושלים ביקשו להטיל עליהם עונש של 37 שנות מאסר על כל אחד.

שני המחבלים ממשפחות בעלי זיקה לחמאס בחברון, הגיעו בחודש אפריל 2024 לירושלים בשעות הבוקר, לאחר שעברו דרך מחסום המנהרות בכביש 60 עם לוחית זיהוי ישראלית, תוך שהם נחזו לחרדים כשלבשו חולצה לבנה מכנסיים שחורים וכיפה. בשכונת רוממה בעיר הבחינו ביהודים בעלי זהות חרדית צועדים על המדרכה, האיצו בנסיעה ופגעו בשלושה מהם - שנפצעו באורח קל.

לאחר מכן יצאו מהרכב מצוידים בסכינים ורובה קרלו, שהיה תקול ואז ברחו והסתתרו בתוך בניין משרדים ברחוב סמוך עד שנתפסו בתום מרדף משולב משטרה ואזרחים.

לאחר הפיגוע, נמלטו המחבלים מהמקום, וכוחות משטרה גדולים של מחוז ירושלים, בפיקוד מפקד מחוז ירושלים ניצב דורון תורג'מן, קיימו אחריהם מצוד שכלל סריקות נרחבות באזור. כמו כן, ברכב שבו היו המחבלים אותרו גרזן, סכינים, תמרים וספר קוראן.

במהלך הסריקות, שבוצעו מהקרקע ומהאוויר בסיוע מסוק משטרתי, הבחינו השוטרים בחשוד המסתתר מאחורי פרגוד בתוך אולם בית עסק, וקראו לו לצאת ממקומו. המחבל זוהה על ידי בלש כשהוא אוחז בידו סכין מטבח גדולה, ולאחר שהבחין כי הבלש מכוון אליו את נשקו - השליך את הסכין. המחבל הנוסף נתפס במקום, ובחיפוש על גופו השוטרים איתרו סכין נוספת. שני המחבלים נעצרו והועברו לחקירה ביחידה המרכזית של מחוז ירושלים שנוהלה ביחד עם שב"כ. מהחקירה עלה כי הנאשמים תכננו לבצע פיגוע דריסה וירי ולרצוח כמה שיותר יהודים.