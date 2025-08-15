מה שקורה עכשיו: גל"צ צריכה להיות רק הבית של החיילים?

מומלצים -

כבר עשרות שנים שמאיימים לסגור את גלי צה"ל - והשבוע, הודיע שר הביטחון ישראל כ״ץ על הקמת ועדה נוספת לבחינת עתידה של התחנה הצבאית. זה מגיע על רקע תכנים שנויים במחלוקת שמשודרים בתחנה - החל מהדהוד קמפיין הרעב השקרי ועד פרסום סרטון ה״לשעברים״ שגררו אמברגו נשק של גרמניה על ישראל.

כתב i24NEWS, אושי דרמן, יצא לבדוק האם הגיע הזמן לסגור את התחנה הצבאית, והאם גלי צה״ל - זה באמת הבית של החיילים?

