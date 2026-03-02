צה״ל חשף היום (שני) את נתוני מבצע "שאגת הארי" עד כה: יותר מ-2,500 חימושים וכ-600 תשתיות טרור של המשטר האיראני הושמדו, גויסו כ-110,000 אנשי מילואים.

טרם הכניסה למערכה, ביצע אגף המבצעים בצה"ל נוהל קרב מעמיק שארך חודשים ובוצעו תהליכי תיאום עם צבא ארה״ב והיערכות רחבה להתפתחות רב-זירתית, שכללה תגבור של הפיקודים המרחביים והערכות חזקה בהגנה ובהתקפה. עד כה גויסו כ-110 אלף אנשי מילואים.

חיל האוויר, בהכוונה מודיעינית מדויקת של אמ״ן ובשיתוף אגף המבצעים, תקפו עד כה למעלה מ-600 תשתיות טרור של המשטר האיראני באמצעות כ-2,500 חימושים ובהם: יותר מ-20 מטרות של ההנהגה הביטחונית האיראנית, יותר מ-150 טילים בליסטיים ויותר מ-200 מערכות הגנה איראניות.

ביממה האחרונה צה"ל מנהל מאמצים רב זירתיים בכלל הזירות. עד כה נתקפו בלבנון כ-30 תשתיות טרור.