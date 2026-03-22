כפי שפורסם ב-i24NEWS: צה"ל הורס את כל הגשרים מעל לנהר הליטני

כפי שפורסם לראשונה ב-i24NEWS: שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע היום (ראשון) כי הורה, לצד ראש הממשלה בנימין נתניהו, לצה"ל להשמיד אופן מיידי את כל הגשרים מעל לנהר הליטני, שמשמשים לפעולות טרור. "כדי למנוע מעבר של מחבלי חיזבאללה ונשק דרומה, ובנוסף לכך להאיץ את הרס הבתים הלבנונים בכפרי המגע כדי לסכל איומים על היישובים הישראלים - בהתאם למודל בית חאנון ורפיח בעזה", ציין.

עוד הוסיף: "צה"ל ממשיך בעוצמה בתמרון הקרקעי בלבנון כדי לחסל את מחבלי החיזבאללה ולהגיע בהקדם לקו הנ"ט ולנקודות השולטות כדי להגן על היישובים. צה"ל ימשיך לאפשר את התפנות תושבי דרום לבנון צפונה לנהר הליטני מתוך אזור המלחמה למען הגנתם. אנחנו נחושים שלא לאפשר למציאות של לפני ה-7 באוקטובר לחזור. הבטחנו להגן על תושבי הצפון - וכך בדיוק נעשה".

אלעד מלכה, משרד הביטחון

כאמור, לאחר ההודעה, דובר צה"ל בערבית פרסם הודעת פינוי לגשר אל-קסמיה - גשר כביש החוף שבדרום לבנון. "בעקבות פעילות חיזבאללה, וכדי למנוע העברת תגבורות ואמצעי לחימה, צה"ל מתכוון לתקוף את גשר אל-קאסמיה גשר האוטוסטרדה החופי. ‏למען ביטחונכם, עליכם להמשיך לנוע לאזור שמצפון לנהר א-זהראני ולהימנע מכל תנועה דרומה, שעלולה לסכן את חייכם", נכתב.

בהמשך, דווח בתקשורת הערבית כי צה"ל תקף והרס את הגשר שנמצא מעל לנהר הליטני.

רשתות ערביות

כזכור, בשבוע שעבר פרסם כתבנו הצבאי ינון שלום יתח כי ההערכה העדכנית במערכת הביטחון היא כי קרוב ל-1,000 פעילי כוח רדואן של חיזבאללה פועלים מדרום לנהר הליטני - ולא מדובר רק ב"חוליות" כפי שמתואר לאחרונה.

מתחילת המערכה בלבנון, ישראל חיסלה כ-200 מחבלי כוח רדואן שירדו למרחב הליטני - בהם מספר מפקדים בכירים. חלק ממחבלי היחידה המובחרת של חיזבאללה אף משתתפים בשיגור הרקטות לעבר ישראל.

מספר ימים לפני כן, פורסם לראשונה ב"קבינט שישי" כי הדרג המדיני הנחה את צה"ל להוסיף לבנק המטרות את כל הגשרים הנמצאים מדרום לנהר הליטני בלבנון.

גורם ביטחוני בכיר אמר כי "לא נהסס לנתק בין השטח של דרום לבנון ליתר לבנון, מעבר לליטאני". על הכוונת של ישראל - חמישה גשרים נוספים ששימשו את כוח רדואן בדרכם לגבול בין המדינות. שר הביטחון כ"ץ מקדם מהלכים לתפיסת השטח בפועל, טרם התקבלה החלטה מדינית בנושא.