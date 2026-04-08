צה"ל בהודעה רשמית: "נצרנו אש באיראן, הפעילות הקרקעית בלבנון נמשכת"

דובר צה"ל אישר היום (רביעי) את הדיווחים השונים, לצד הצהרת לשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו, לפיה האש נצורה מול איראן - כאשר במקביל הלחימה בלבנון נמשכת כל העת.

בהודעת הצבא נמסר כי ההחלטה על נצירת האש במערכה מול איראן - נתקבלה בהתאם להנחיות הדרג המדיני. "צה"ל נצר את האש במערכה מול איראן ונמצא בכוננות גבוהה בהגנה ונכון להגיב לכל הפרה", נכתב.

עוד נמסר: "במקביל, בלבנון, צה"ל ממשיך בלחימה ובפעילות הקרקעית נגד ארגון הטרור חיזבאללה. פיקוד העורף מקיים הערכות מצב שוטפות, הציבור יעודכן בכל שינוי שיחול בנושא הנחיות ההתגוננות".

לצד זאת, בצה"ל הודיעו כי נמשכת הפעילות בכלל הגזרות "על מנת להגן על מדינת ישראל: קוראים להמשיך להישמע להנחיות פיקוד העורף".

בתוך כך, בצה"ל ציינו כי במהלך הלילה, הושלם גל תקיפות בשמי איראן, זאת במטרה לצמצם באופן משמעותי את היקפי הירי. "צה"ל תקף במהלך הלילה, באופן נרחב, אתרי שיגור ומשגרים של משטר הטרור האיראני ברחבי איראן, במטרה לצמצם ולדכא באופן משמעותי את היקף השיגורים", נכתב בהודעת הצבא.

עוד נמסר כי "במסגרת גל התקיפות, מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו בהכוונת אמ"ן עשרות אתרי שיגור - בכך שובש מטח טילים בליסטיים נרחב יותר שכוון לעבר מדינת ישראל. בנוסף, הותקפו תשתיות ייצור מרכזיות של משטר הטרור האיראני במספר מרחבים באיראן".