ברקע דבריו של ראש השב"כ דוד זיני, שלפיהם יש להעמיד בראש סדר העדיפויות תרחיש של פלישה "נוסח שבעה באוקטובר" לעיר אילת, כתבנו הצבאי ינון שלום יתח חשף הערב (רביעי) ב"מהדורה המרכזית" תיעוד בלעדי של האירוע שהכניס את מערכת הביטחון לכוננות בעיר.

בתיעוד, מה שנראה כמו אופנוע ים מתקרב ללוחמי חיל הים באור יום - מגיח ממרחק ומאיץ לעברם, לא נענה לדרישות ההתרחקות וכפי שניתן לראות בתיעוד - גם לא מתרגש מירי ההרחקה. אבל מה שהגביר את החשש יותר מהכל, זו העובדה שכלל לא ברור אם יש רוכב לאופנוע הים.

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רצף האירועים החריג הזה מתחיל בחופי הים השקטים של אילת לפני כשלושה שבועות לעיניי המתרחצים. התצפיות מזהות כלי חשוד שמתקרב לעברן מגבול ירדן. תחילה, כפי שמשתקף בתיעוד הדרמטי, כוח שט מתקרב לעברן. בהמשך - הוא מנסה להבין האם מדובר באופנוע ים שטעה בדרך או ניסיון פגיעה, וכשהאחרון לא נענה לקולות האזהרה - לוחמי חיל הים יורים לעברו במקלעים והוא נסוג כעבור מספר דקות.

זה מה שהעלה את החשד הראשוני כי ייתכן ומדובר בכשב"ם - כלי שיט בלתי מאויש. נשק ייחודי שמחזיקות מדינות וארגוני טרור להגנה על מים טריטוריאליים. ולחות'ים לדוגמה, יש כאלה ובשפע. על פי מקור ישראלי בודד, ברשויות הירדניות מוחזק חשוד במעשה - שעדיין לא ברורה מידת מעורבותו. אך מאז התקרית והתיעוד המטושטש, הכוננות שנשמרת באילת היא אחרת.

עם התיעוד שנחשף הערב ניתן להבין לעומק את האזהרה של ראש השב"כ דווקא מאילת - ואת הכוננות בישראל לאפשרות שחות׳ים או ארגוני טרור אחרים ינצלו את הגבול הפרוץ וחוסר הקשב הישראלי כדי לבצע פיגועי חדירה, כשבמצב הנוכחי גם טנדר יוכל לחדור את הגדר. וסרטוני הצהרות כוונות של החות’ים לא חסרים ברשת.