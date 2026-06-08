ביצע משימות תמורת כסף: תושב בת ים נעצר בחשד לריגול עבור איראן

פרשת ריגול נוספת נחשפה הבוקר (שני) לאחר שהמשטרה ושב"כ הודיעו על מעצרו של תושב בת ים, בגין עבירות בטחוניות חמורות, שכללו קשר עם סוכן זר.

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החשוד נעצר במהלך חודש מאי האחרון, בתום חקירה סמויה משותפת של היחידה ללוחמה בפשיעה במשטרת מרחב איילון ושב"כ. במהלך החקירה, התחזק החשד לפיו במהלך החודשים שקדמו למעצרו, עמד החשוד בקשר עם גורמי מודיעין איראנים וביצע משימות ביטחוניות שונות. מחומרי החקירה עלה כי בסוף שנת 2025 נוצר קשר בינו לבין גורם איראני באמצעות רשת חברתית, במהלכו הסכים החשוד לבצע משימות שונות בתמורה לכספים שהועברו לו.

עם סיומה של החקירה ולאחר שגובשה תשתית ראייתית, הוגשה הצהרת תובע נגד החשוד ובימים הקרובים צפוי להיות מוגש נגדו כתב אישום חמור.

"משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי שבים ומזהירים את אזרחי ותושבי מדינת ישראל מפני קיום קשר עם גורמים זרים וביצוע משימות עבורם. פעולות אלו מהוות עבירה חמורה על החוק ומסכנות את ביטחון המדינה. אנו נמשיך לפעול בשיתוף כלל גורמי הביטחון לאיתור, סיכול ומיצוי הדין עם כל גורם שיבחר לשתף פעולה עם גורמים עוינים, זאת במטרה לשמור על ביטחונה של מדינת ישראל ואזרחיה", נמסר.