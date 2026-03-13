הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר הנחה את צמרת צה"ל להיערך למערכה, שתימשך לפחות עד חגי ניסן - כך דיווח היום (שישי) כתבנו הצבאי ינון שלום יתח. בתוך כך, ישנו זיהוי של ירידה משמעותית בכמות שיגורים מאיראן. ביממה האחרונה - שישה טילים בליסטיים שוגרו לעבר ישראל.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

בתוך כך, צה"ל הודיע כי הרמטכ"ל זמיר הנחה על תגבור כוחות רחב בפיקוד הצפון כחלק "מחיזוק המוכנות לתרחישי התקפה והגנה שונים". בשל התגבור, יגוייסו כוחות מילואים שיחליפו את היחידות הסדירות שמועברות לגזרה הצפונית.

בנוסף, בצה"ל מזהים כי פעילי משמרות המהפכה פועלים מתוך מחסות ואוהלים, ופוחדים לצאת החוצה. ביממה האחרונה הותקפו מספר יעדים בכירים, בישראל ממתינים לאימות סופי. בצה"ל מעריכים כי בין 4,000 ל-5,000 אנשי משטר חוסלו עד כה - במגוון שיטות.

הרקטה ששוגרה מלבנון ופגעה במתחם מגורים בזרזיר הלילה לא יורטה עקב כך שהתפרקה באוויר, אך עם זאת ראש הקרב נשאר שלם והתפוצץ בקרקע. בכפוך להערכת המצב ולאישור שר הביטחון, במוצאי שבת צפויות לצאת הנחיות התגוננות חדשות, שיבדילו בין אזורים.

עשרות פצועים בפגיעה ישירה במתחם מגורים בזרזיר עקב ירי מלבנון

טיל שנורה במהלך הלילה פגע במתחם של ארבעה בתים פרטיים ביישוב זרזיר הסמוך לנצרת. שני בני אדם נפצעו באורח בינוני ו-56 נוספים נפצעו באורח קל מאוד מפגיעת רסיסי זכוכית. הם פונו לקבלת טיפול רפואי בבתי החולים בצפון, לצד 15 נפגעי חרדה.

כאמור, בית אחד ניזוק קשות, ושאר הבתים הסמוכים נפגעו מהדף ומשברי הטיל שנורה מאיראן. סמוך למקום הנפילה נהרסה כליל אורוות סוסים ובמקום נמצא סייח ללא רוח חיים.