"פצצה מתקתקת": רבבות השב"חים בישראל, והמחדל של השב"כ שהוביל לפיגוע בצפון

פרטים נוספים על הפיגוע הרצחני בצפון היום (שישי). ראש דסק הפלילים לי עייש דיווחה ב"קבינט שישי" כי המחבל, אחמד יונס אבו אל רוב, היה מוכר למערכת הביטחון, נעצר כבר לפני עשור בגין עבירות של הפרות סדר, יצא ונכנס מבתי כלא בישראל. הוא שוחרר בפעם האחרונה בשנת 2022 לאחר שנכלא בגין שהייה בלתי חוקית.

עוד עולה כי הוא שהה בישראל באופן בלתי חוקי במשך שנים, ועבד במקומות שונים. הוא נכנס לפני מספר ימים דרך פרצה מוכרת בגדר, ועבד עבור קבלן ערבי-ישראלי.

פיגוע משולב בצפון: שניים נרצחו, המחבל, מהשומרון, נוטרל

הפרשן הצבאי של i24NEWS, ידיעות אחרונות ו-Ynet, יוסי יהושוע, הוסיף כי המחבל עשה את כל הדרך לירושלים מקבאטיה דרך פרצות בגדר ומשם כל הדרך לזירות הפיגוע בבית שאן ובעין חרוד. בנוסף הדגיש כי 40-50 אלף שוהים בלתי חוקיים נמצאים בישראל. עוד אלפים יוצאים ונכנסים מדי יום - הממשלה ומערכת הביטחון יודעות אך למעשה לא עושים דבר מתוך התפיסה שהם מניעים את הכלכלה. "עד שלא נעצור את זה, כל אחד יכול להיות פצצה מתקתקת".