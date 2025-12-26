תכנן הפרות סדר: המחבל מפרשת הסרסור בסוהרות - נענש

לוחמות שב"ס פרצו לתאו של מחמוד עטאללה – והובילו אותו לענישה קשה • מחמוד עטאללה נותר במאסר לאחר שהשר בן גביר ונציב בתי הסוהר, התעקשו שלא ישוחרר במסגרת המתווה לשחרור החטופים הישראליים

לי עייש
לי עייש  ■ ראש דסק פלילים ■ 
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
 ■ 
בעקבות מידע מודיעיני: המחבל מפרשת הסרסור בסוהרות נענש
בעקבות מידע מודיעיני: המחבל מפרשת הסרסור בסוהרות נענששירות בתי הסוהר

בעקבות מידע מודיעיני על כוונות לביצוע הפרות סדר בבתי הכלא הביטחוניים על ידי המחבל מחמוד עטאללה המוכר מפרשת סירסור הסוהרות לפני כ-8 שנים, הנחה נציב בתי הסוהר רב גונדר קובי יעקובי לנקוט בפעולות מניעה וסיכול מיידיות וקשות כנגד המחבל. 

בהתאם להנחיית הנציב הובילו לוחמות שירות בתי הסוהר את הכוחות - הלוחמות פרצו לתאו של האסיר והובילו אותו לענישה. 

כזכור, המחבל עטאללה נותר במאסר לאחר שהשר לביטחון לאומי ח״כ איתמר בן גביר ונציב בתי הסוהר, התעקשו שלא ישוחרר במסגרת המתווה לשחרור החטופים הישראליים, וכי ירצה את מלוא עונשו לאור עבירותיו החמורות כלפי סוהרות לפני כעשור. 

Video poster
כלא השב"

מטעם שירות בתי הסוהר נמסר: "שירות בתי הסוהר ימשיך לממש בעוצמה ובנחישות את מדיניות המשילות הכליאתית בבתי הסוהר, למען שלום הציבור וביטחונו בתוך ומחוץ לחומות".

הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות

תגובות