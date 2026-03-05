פורצות הדרך לטהרן: כך נאסף המידע שאפשר את השמדת סוללות ההגנה האווירית - ופתח את הדרך לפעילות חיל האוויר. קצינות המודיעין של חיל האוויר חושפות את מאחורי הקלעים של המתקפה באיראן - הערב (חמישי) ב"מהדורה המרכזית", כתבנו הצבאי ינון שלום יתח פגש אותן.

עבור סגן נ' ורס"ן י', טהרן היא לא יעד מרוחק - אלא לוח שחמט שהן מכירות על בוריו. בריאיון מיוחד הן חושפות בין היתר את ההכנות למבצע "עם כלביא", שהגדיר מחדש את העליונות האווירית הישראלית במזרח התיכון.

"טהרן היא כמו בצל", מסבירה סגן נ', שרק לאחרונה יצאה מה"הבור", המרכז המבצעי הממוגן בבסיס הקריה, לאחר שבועות של עבודה אינטנסיבית. "כדי להגיע לליבה, אתה חייב לקלף שכבה אחרי שכבה: סוללות טילים, מערכי מכ"ם והגנות צפופות. המטרה הייתה להגיע במינימום איום ובמקסימום הפתעה. והם אכן הופתעו".

בעוד שעם ישראל עקב בדריכות אחרי הדיווחים, רס"ן י' נאלצה לנהל חיים כפולים: "הוקפצתי ביום שישי בערב, ממש בעיצומה של הארוחה", היא משחזרת. "הייתי צריכה להתחמק ב'שושו', בלי שהמשפחה תשים לב ובלי לספק הסברים. אפילו להגיד שאני הולכת למילואים היה אסור. זה הדיסוננס הכי קשה, להיות שותפה לדרמה בקנה מידה היסטורי, ולמחרת שהחברות ישאלו בווטסאפ 'לאן נעלמת' ולא להוציא מילה".

המבצע, שזכה לשבחים על הדיוק שלו, לא היה רק עניין של טכנולוגיה, אלא של "מלחמת מוחות". הקצינות מתארות עבודה של שבועות ארוכים שבהם נלמדה כל תגובה אפשרית של האויב. "אנחנו תמיד צריכות לצאת מנקודת הנחה שאנחנו לא יודעות הכל", אומרת נ'. "האויב לומד, מתחקר ומשתפר, ואנחנו חייבות להיות צעד אחד לפניו".

גם כעת, כשהאבק מעל התקיפה התפזר מעט, הן לא ממהרות לחזור לשגרה. "אין באמת רגע שבו אומרים 'סיימנו, אפשר לצאת לחופשה'", הן מסכמות. "יש עוד הרבה שכבות של הבצל לקלף. אנחנו כאן, גם בשקט וגם בסערה, עד המכ"ם האחרון".