שר הביטחון כ"ץ: "הנחיתי את צה"ל להיערך למבצע 'כחול-לבן' באיראן"

שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר היום (שני) כי הנחה את צה"ל להיערך למבצע "כחול לבן" באיראן. כ"ץ הוסיף בתדרוך לכתבים כי כיום המשוואה היא שירי לעבר יישובי ישראל מלבנון יוביל לתקיפה בדאחיה. "המצב מורכב. בקצב האירועים - יכול להיות שמחר אנחנו במלחמה עם איראן", ציין.

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כ"ץ התייחס למצב חיזבאללה ואמר כי תקיפות בדאחייה היו מביאות לקריסה מעשית של ארגון הטרור: "הארגון ניצל ממכה קשה". "נשיא ארצות הברית חיבר בין הזירות. אני מצטער על החיבור הזה, אך זה היה אינטרס אמריקני - בגלל הדאחיה עברנו לתוכנית ב'", הוסיף, וציין כי חיזבאללה עיבה את נוכחותו גם מדרום לליטאני.

לפי שר הביטחון, כ-200 אלף תושבי דרום לבנון בתחומי הקו הצהוב לא יחזרו לבתיהם. כ"ץ ציין כי יש כ-100% הרס מתוך הכפרים בגזרה המערבית, עד פתחת אביבים, וכ-73% הרס בגזרה המזרחית.

כ"ץ אמר כי כיום הקו הצהוב הוא שטח מנוקה ממחבלים, כש-1,200 חוסלו עד נהר הליטאני ו-1,300 עד הזהרני. הנקודות הבאות שמתוכננות במסגרת ההסכם, הן כי צבא לבנון יתפרס בנקודות נוספות בין הקו הצהוב לנהר הליטאני.

היקף ההרוגים בגל התקיפות בלבנון שעות לאחר הכרזת הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן, לפי כ"ץ, גדול יותר ממבצע הביפרים שהתרחש בספטמבר 2024. שר הביטחון אמר כי כיום 61% מהשטח של עזה בשליטת ישראל: "זו המכה הקשה ביותר על הג'יהאדיסטים".