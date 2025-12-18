רמטכ"לים של מדינות בכוח הרב-לאומי ייפגשו בחודש הבא

בחודש הבא צפויה פגישת של הרמטכ"לים מהמדינות החברות בכוח הרב-לאומי שישלח לעזה, כך דיווח הערב (חמישי) כתבנו לענייני דילומטיה עמיחי שטיין ב"מהדורה המרכזית". גורמים המעורים בפרטים מסרו כי הדיונים על הפגישה נמצאים בשלבים ראשוניים, כשהזמן והמיקום עדיין לא נסגרו. ע"פ אחד המקורות אחד המקומות שנבחן הוא גרמניה.

המפגש מראה עד כמה הממשל האמריקני נחוש לקדם את הקמת הכוח - ולהביא לכך שיחל לפעול כבר בתחילת 2026. נזכיר כי השבוע נערך מפגש בקטאר בחסות פיקוד מרכז האמריקני שבו השתתפו 32 חברות - 17 מתוכן מקבלות פרטים על הכוח, כדי שיקבלו החלטה האם לשלוח חיילים.

בתוך כך, ראש הממשלה בנימין נתניהו, כינס דיון מצומצם בהשתתפות שרים וראשי מערכת הביטחון על השלב השני של תוכנית טראמפ ברצועת עזה, לקראת פגישתו עם טראמפ שתיערך בעוד שבועיים.

