פעילות ענק בירושלים: 74 שב"חים נעצרו בבית צפאפא | תיעוד

מבצע רחב היקף של לוחמי משמר הגבול ושוטרי מחוז ירושלים הוביל הלילה (בין שלישי לרביעי) למעצרם של 74 שוהים בלתי חוקיים ושני חשודים בהלנתם בשכונת בית צפאפא שבדרום העיר.

הפעילות המשולבת יצאה לפועל במספר מוקדים במקביל, בעקבות מידע מודיעיני מדויק שהתקבל על הימצאותם של תושבי השטחים בשכונה ללא אישורי כניסה כחוק. כלל המעורבים שנתפסו בשטח הועברו באופן מיידי להמשך חקירה בתחנות המשטרה הרלוונטיות במחוז.

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במסגרת הגל הראשון של המבצע, פשטו בלשי תחנת מוריה יחד עם לוחמי מג"ב על אתר בנייה ויעדים נוספים באזור, שם איתרו ועצרו 22 חשודים ראשונים. במקביל, כוחות של מג"ב עוטף ירושלים ולוחמי יס"מ פשטו עם צו חיפוש על מתחם מגורים סגור ששימש על פי החשד להלנה המונית.

בסריקות מדוקדקות בתוך מבנה בבנייה במתחם זה, נחשפו עוד 52 שוהים בלתי חוקיים, אשר מרביתם זוהו כתושבי העיירה יטא שבדרום הר חברון. במהלך הפשיטה על המתחם המרכזי, עצרו הלוחמים במבנה סמוך שני תושבי בית צפאפא, אב ובנו, בחשד שהם אלו שסיפקו בפועל את מקום הלינה והתשתיות עבור עשרות השב"חים.

מהמשטרה נמסר כי הכוחות ימשיכו לפעול בנחישות נגד עבירות של כניסה, שהייה והלנה בלתי חוקית, לצד אכיפה ממוקדת וישירה נגד מסיעים ומעסיקים. לדבריהם, פעילות זו מהווה נדבך מרכזי במאבק המתמשך לשמירה על ביטחון הציבור ולמניעת פח"ע ופעילות פלילית.