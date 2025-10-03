צורקוב בתגובה לראשונה: "אושר גדול, גם לחטופים מגיע"

אליזבט צורקוב, חוקרת ישראלית ששוחררה לאחרונה משבי ארגון כתאאב חיזבאללה בעיראק, פרסמה היום (שישי) תגובה ראשונה מאז שובה לישראל. "מודה מעומק ליבי למנהלת החטופים ולכל הגורמים שפעלו בנחישות ובמסירות למען שחרורי", כתבה צורקוב, והוסיפה תודה מיוחדת לצוותים הרפואיים שטיפלו בה לאחר שובתה. "אין לי מילים לתאר את תחושת האושר להיות חופשיה ועם משפחתי. לכל החטופים ולמשפחותיהם מגיע לחוות את התחושה הזו".

https://x.com/i/web/status/1974094447328834030 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

בפוסט נוסף, צורקוב הודתה לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ובכירי ממשלו. כמו כן פרסמה פוסט נוסף בשפה הערבית, שלשונו: " הרחמן שמר עליי גם בתחתית הגיהנום תחת עינויים בידי גדודי הפסולת, והציל אותי מידי אותם אנשים חוטאים".

צורקוב, חוקרת במכון וושינגטון למדיניות המזרח הקרוב ועמיתה באוניברסיטת פרינסטון, נחטפה בבגדד במרץ 2023 בעת ששהתה בעיר במסגרת מחקר אקדמי. על פי דיווחים, היא הוחזקה בידי ארגון כתאאב חיזבאללה, מיליציה פרו-איראנית הפועלת בעיראק. במשך חודשים ארוכים התקיימו מגעים מאחורי הקלעים לשחרורה, בהם היו מעורבים גורמים אמריקנים, עיראקיים וישראליים. השחרור התבצע החודש.

שחרורה של צורקוב נתפס כהישג משמעותי במאמצי ישראל והקהילה הבינלאומית להשבת חטופים משבי ארגונים עוינים. עם שובה, הדגישה צורקוב את תקוותה כי כל החטופים הנותרים יזכו גם הם לשוב לחיק משפחותיהם.