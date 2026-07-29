דובר צה"ל מפרסם הערב (רביעי) כי טקס פתיחת טייסת "מגיני המערב" (193), המפעילה מסוקי סיור ימי, נערך אתמול בבסיס חיל האוויר בפלמחים. הטקס נערך בראשות מפקד חיל האוויר, אלוף עומר טישלר, מפקד חיל הים, אלוף אייל הראל, ומפקדים וחיילים נוספים.

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ייעודה של טייסת "מגיני המערב" (193) הוא ביצוע משימות סיוע לחיל הים, והיא פועלת בשיתוף פעולה הדוק עם שייטת ספינות הטילים ולוקחת חלק פעיל בסיוע במשימות לרבות הגנת הנכסים האסטרטגיים של מדינת ישראל, שמירה על חופש השיט, סיוע לכוחות המתמרנים והפעלת כוח אש מהים. הטייסת מהווה מרכיב מרכזי במערך האווירי-ימי של צה"ל ומרחיבה את המענה המבצעי במרחב הימי.

"עם פתיחתה המחודשת של טייסת 193 מתעצמת היכולת המבצעית המשותפת בין כוחות האוויר והים. אנשי הטייסת ואנשי זרוע הים פועלים ככוח אחד והשילוב הייחודי ביניהם הופך את טייסת 193 למכפיל כוח משמעותי", נכתב בהודעת דובר צה"ל.

מסוק ה-SH-60F "סי הוק" (Seahawk) "שלך" הוא מסוק הסער הימי המתקדם של חיל האוויר, המשמש כמכפיל כוח משמעותי עבור משימות חיל הים. המסוק מיועד לביצוע מגוון רחב של משימות ובהן, איסוף מודיעין, סיור ותצפית, חילוץ והצלה וסיוע לכוחות הימיים. המסוק מצויד במערכות חישה מתקדמות, ובהן מכ”ם ימי ומערכות תצפית יום ולילה. עם קליטת מסוקי ה"שלך", הטייסת מרחיבה את יכולותיה המבצעיות וממשיכה לחזק את המענה האווירי המדויק והזמין לחיל הים בכל הזירות הימיות.

טייסת "מגיני המערב" (193) הוקמה בשנת 1987 כטייסת מסוקים, המסוקים הראשונים שהפעילה הטייסת היו מסוג "דולפין" ובהמשך הפעילה גרסה מתקדמת יותר - "עטלף". הטייסת לקחה חלק מרכזי במבצעים ובמלחמות בעשורים בהם פעלה ובשנת 2025 נסגרה במקום הקמתה בבסיס רמת-דוד. עתה, הוקמה הטייסת מחדש כטייסת מסוקי סיוע ימי שתפעל בבסיס פלמחים.

מפקד חיל האוויר, אלוף עומר טישלר, אמר בנאומו: "קו ההגנה על מדינת ישראל עובר במקום שבו עומד כוח ישראלי לוחם הפועל יחד. יחד למיצוי היכולות, להעצמת האפקטיביות המבצעית, על בסיס ערכי משותף ומתוך אמונה בצדקת הדרך. זה הרגע. זו העת. דגל הטייסת נפרש מחדש, ומכאן אתם פורצים קדימה. צאו לים, בצעו את המשימה ושובו לשלום לביתכם החדש - הבית בפלמחים".