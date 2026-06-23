רשת "אל-ערביה" מדווחת כי באיראן מודיעים על "סיום השיחות הטכניות עם ארצות הברית", מספר ימים לפני מועד הסיום שנקבע. עיתון "אל-אחבאר" הלבנוני המזוהה עם חיזבאללה מדווח כי במסגרת השיחות בשוויץ, אושר כי קטאר תנהל משא ומתן עקיף בין ישראל וחיזבאללה, מבלי להזניח את הצד הלבנוני הרשמי.

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