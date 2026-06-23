מוקדם מהצפוי: איראן הודיעה על סיום השיחות הטכניות עם ארה"ב
דיווח בעיתון "אל-אחבאר" המזוהה עם חיזבאללה: קטאר תנהל משא ומתן עקיף בין ישראל וחיזבאללה, מבלי להזניח את הצד הלבנוני הרשמי • מקורות ישראליים טוענים שקצינים איראניים בכירים נמצאים במצור בעלי טאהר
רשת "אל-ערביה" מדווחת כי באיראן מודיעים על "סיום השיחות הטכניות עם ארצות הברית", מספר ימים לפני מועד הסיום שנקבע. עיתון "אל-אחבאר" הלבנוני המזוהה עם חיזבאללה מדווח כי במסגרת השיחות בשוויץ, אושר כי קטאר תנהל משא ומתן עקיף בין ישראל וחיזבאללה, מבלי להזניח את הצד הלבנוני הרשמי.
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רשת "אל ערבייה": באיראן מודיעים על סיום השיחות הטכניות עם ארצות הברית, מספר ימים לפני המועד שנקבע (מעיין רפאל)
דיווח בעיתון "אל-אחבאר" המזוהה עם חיזבאללה: "תמצית מה שקרה בשוויץ הייתה אישור יוזמה חדשה שהציעה קטאר, לפיה דוחא תנהל משא ומתן עקיף בין ישראל לחיזבאללה, מבלי להזניח את הצד הלבנוני הרשמי, במטרה להגיע להפסקת אש יציבה וארוכת טווח" (מעיין רפאל)
על רקע יציאת המשלחת הלבנונית לשיחות עם ישראל בוושינגטון, ברחוב הלבנוני מודים לאיראן (ברוך ידיד)
דיווח ב-CNN: לפחות 24 כלי שיט מסחריים נעו במצר הורמוז ביממה האחרונה, איראן הסכימה להקים "קו חם" במצר הורמוז כדי "למנוע ולפתור כל אי הבנה" עם ארה"ב או מדינות אחרות (מעיין רפאל)