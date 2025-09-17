הטכניקה והירי: פרטים חדשים על הרקטה שאותרה בבנימין

הרקטה שוגרה בשעת לילה מאוחרת בכפר ניעמה, כ-4 ק"מ ממודיעין עילית • על פי גורמי ביטחון, המחבלים הצליחו לשגר אותו - והיא אותרה רק לאחר שעלתה לאוויר והתפרקה בנחיתתה • פרסום ראשון

ינון שלום יתח ■ כתב צבאי ■ 
הרקטה ששוגרה מבנימין: האיום הבא? | חשיפת i24NEWS

שבוע שעבר, בשעת לילה מאוחרת, שוגרה רקטת קסאם ביתית סמוך לבתי מגורים בכפר ניעמה במערב בנימין, כ-4 ק"מ ממודיעין עילית. על פי גורמי ביטחון, המחבלים הצליחו לשגר את הרקטה - והיא אותרה רק לאחר שעלתה לאוויר והתפרקה בנחיתתה. פרטים חדשים על האירוע נחשפו היום (רביעי) ב-i24NEWS.

זוהי הפעם הראשונה שרקטה שהורכבה ביהודה ושומרון הגיעה לרמת בשלות וטכניקה כזו. הרקטה נחשבת ליכולה להגיע למרחק של כ-10 ק"מ, מה שמציב אותה בסמיכות למודיעין. 

לילות חברון: כתבנו בתיעוד לילי עם לוחמי היחידה המיוחדת ביהודה ושומרון

לגבי ראש הקרב, ההערכה היא שמדובר בראש קרב קטן יחסית, אך הגורמים הרלוונטיים ממשיכים בבדיקות.

למרות הדיווחים הראשוניים על "תפיסה בשלבי בנייה", בפועל מדובר בשיגור ממשי שבוצע במרחב יישובי - מה שמעלה שאלות ביטחוניות חמורות לגבי אמצעי ההגנה והאיתור באזור.

