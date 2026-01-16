תיעוד חריג מיו"ש: מסוק צבאי תקול נפל ליד בתי תושבים | צפו

דובר צה"ל מסר הבוקר (שישי) כי מסוק צבאי מסוג 'ינשוף', שנחת השבוע בעקבות תנאי מזג אוויר בשטח פתוח בחטיבת עציון, התרסק הבוקר במהלך ניסיון חילוצו. הכבל שבו נעשה שימוש להוצאת המסוק התקול ניתק, והמסוק נפל מטרים ספורים מחוץ לגדר.

אין נפגעים באירוע. מפקד חיל האוויר, האלוף תומר בר, הנחה על הקמת "ועדת חקירה חיילית" שתחקור את נסיבות האירוע ותסקור את תהליך החילוץ והבטיחות.

כזכור, לפני כחודש שר הביטחון ישראל כ"ץ אישר את המינויים של תת-אלוף עומר טישלר למפקד חיל האוויר. השר ציין כי ההחלטה התקבלה לאחר שמבקר מערכת הביטחון, תא"ל במיל' וולנסקי השלים "בדיקה מקיפה ויסודית בעניינו של תת-אלוף טישלר בהקשר לאירועי ה-7 באוקטובר, וגם מעבר לתחקירים שבוצעו ופורסמו עד כה".