הרוגה ושני פצועים בעקבות נפילת רקטה סמוך לצומת מחניים

אישה כבת 30 נהרגה הערב (שלישי) מפגיעת רקטה בכביש 90 סמוך לצומת מחניים במטח שנורה מלבנון לכיוון הגליל ועמק החולה. נוסף אליה נפצעו שניים במצב קל מפגיעת רסיסים.

מחקירה ראשונה עולה כי האישה יצאה מרכבה בצד הכביש בזמן שהושמעה אזעקה בניסיון להתמגן, ונפגעה מרסיס רקטה.

ממד"א נמסר על האירוע: "בגזרת דרום עמק החולה, צוותי מדווחים על אישה כבת 30 ללא סימני חיים עם חבלה רב מערכתית קשה, וקובעים את מותה במקום. צוותי מד"א נוספים מעניקים במקום טיפול רפואי ל-2 נפגעים במצב קל עם פציעות מרסיסים".

פראמדיק מד"א אורן נאמן סיפר: "הגענו לזירה קשה. בתעלה בצד הדרך הבחנו באישה מחוסרת הכרה עם פציעות קשות מרסיסים וחבלה רב מערכתית. ביצענו בדיקות רפואיות, היא הייתה ללא סימני חיים ונאלצנו לקבוע את מותה במקום. גבר בשנות ה-20 התהלך לעברנו כשהוא סובל מפציעה מרסיס בראשו. הוא סיפר שבזמן שעצר בצד הדרך בזמן האזעקה, נפל טיל בקרבת מקום והוא נפצע מרסיסים. הענקנו לו טיפול רפואי ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קל."